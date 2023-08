Fecha 23: The Strongest buscará alejarse en la cima de la Liga ante Real Santa Cruz

Viernes 11 de agosto

Sábado 12 de agosto:

- Always Ready 3-3 Nacional Potosí | 15:00 | Estadio Villa Ingenio Árbitros: Ángel Flores, Jesús Antelo, Erick Von Droken VAR: Gaad Flores, Sergio Pérez - Aurora 2-1 Bolívar | 17:30 | Estadio Félix Capriles Árbitros: Ivo Méndez, Carlos Tapia, Juan Carlos Gutiérrez VAR: Gustavo Vera, Roger Orellana - Oriente Petrolero vs Real Tomayapo | 20:00 | Estadio Tahuichi Árbitros: Hostin Prado, Julio César Vargas, Henry Torrico VAR: Rafael Subirana, Maricela Urapuca

Domingo 13 de agosto

- Libertad Gran Mamoré vs Independiente Petrolero | 15:00 | Estadio Gran Mamoré

Árbitros: Guildo Quenta, Ariel Quino, Mario Zacary

VAR: Charles Terrazas, Juan Rapu



- The Strongest vs Real Santa Cruz | 17:30 | Estadio Hernando Siles

Árbitros: Anyelo Maija, Wilfredo Cáceres, Daniel Poma

VAR: Jorge Justiniano, Shirley Cornejo



- Royal Pari vs Guabirá | 19:30 | Estadio Tahuichi

Árbitros: Dilio Rodríguez, Ceferino Bejarano, Oscar Soto

VAR: Santiago Silva, José Antelo