Fede Valverde, selección Uruguay: "Siempre me imagino que cuando le pego, va a entrar. No tuve la suerte"

El volante uruguayo Federico Valverde dijo estar feliz de haber debutado en un Mundial el jueves, en el empate 0-0 con Corea del Sur por el Grupo H de Qatar 2022 y se lamentó de no haber conseguido la victoria.

"Lamento mucho de no podido haber conseguir la victoria, hemos trabajado durante los 90 minutos , hemos hecho un sacrificio enorme, y creo que si seguimos así, nos saldrán bien las cosas", añadió Valverde, que terminó "muy bien a nivel físico" el choque ante los surcoreanos, según contó.

"Siempre me imagino cuando le pego que va a entrar. No tuve la suerte", se lamentó. Esto es parte del futbol, añadió, hay que "seguir insistiendo". "En una (remató defectuosamente y) le di un pase a Facu (Pellistri), sin querer, y la otra la pegué muy bien, pero no entró".