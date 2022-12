"Felicito a Argentina, merecieron la victoria", afirma el seleccionador croata

El seleccionador croata, Zlatko Dalic, reconoció la clara superioridad argentina en la derrota de su equipo este martes, en semifinales del Mundial de Qatar-2022, por 3-0, y felicitó al equipo albiceleste.



"Felicito a Argentina por la victoria. Tenemos que levantar cabeza. No puedo culpar a los chicos por nada. Ahora debemos luchar por la tercera plaza. Ellos merecieron el triunfo", señaló.



"No tenemos nada que objetar. Tenemos que prepararnos para el tercer puesto. Creamos buenas ocasiones pero no concretamos. Preparamos todo, pero nos faltó un real y genuino atacante", añadió.



"Perdimos el partido y no tengo nada que objetar respecto a los chicos. Se entregaron y dieron lo mejor durante este torneo. Tenemos que prepararnos para el último partido que nos espera", concluyó, ya con el choque por el tercer puesto en el punto de mira.