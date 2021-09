Ferguson, "emocionado" con el retorno de Cristiano Ronaldo

Escucha esta nota aquí

Una de las personas ligadas al Manchester United más feliz por el exitoso retorno de Cristiano Ronaldo es Alex Ferguson, quien tuvo mucho que ver en la decisión del luso de regresar.

El exentrenador de los 'red devils' dijo: "estoy emocionado como todos los demás. Hablo en nombre de todos los aficionados, es un gran día para el Manchester United".

Ferguson añadió que “mucha gente jugó su parte para traer de vuelta a Ronaldo y contribuí sabiendo que realmente Cristiano quería venir aquí y eso era importante. Funcionó muy bien. No diría que es emotivo, pero es emocionante para mí y un alivio porque no podía imaginarlo jugando para el Manchester City, no creo que nadie pudiera hacerlo".

Cabe recordar que el día que se confirmó su fichaje por el United, CR7 dijo que "como todos saben, Ferguson fue determinante. Es como un padre futbolístico. Me ha ayudado, me ha enseñado muchas cosas y siempre hemos estado en contacto. Es una persona extraordinaria”. /Mundo Deportivo