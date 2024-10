Fermín López renueva con el Barcelona hasta 2029 con una cláusula de 500 millones

El centrocampista del Barcelona Fermín López ha renovado este jueves su contrato con la entidad azulgrana, que vencía en 2027, por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2029, y con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, según ha anunciado el club español.



El futbolista azulgrana ha firmado su nuevo contrato este mismo jueves en un acto con el presidente de la entidad, Joan Laporta; el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste; el directivo responsable del fútbol formativo, Joan Soler; y el director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco'.



El centrocampista, nacido en El Campillo (Huelva) hace 21 años, llegó a La Masia en la categoría cadete procedente del Betis, quemó todas las etapas en el fútbol base azulgrana y, después de salir cedido la campaña 2022-2023 al Linares de la Primera RFEF, se afianzó la temporada pasada como una pieza importante en el primer equipo.



Tras debutar en partido oficial el 27 de agosto de 2023 en la victoria frente al Villarreal en LaLiga EA Sports, Fermín ha firmado once goles y dos asistencias en 48 partidos con el primer equipo del Barcelona.



El jugador, internacional absoluto con España, desempeñó un papel protagonista en la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París el pasado verano.



"Es un sueño cumplido, el sueño que perseguía desde que llegué a la Masia. Estoy muy feliz por mí y por mi familia de estar en el equipo que soñé desde pequeño", ha dicho Fermín en declaraciones a los medios oficiales del club azulgrana.



El centrocampista andaluz se siente "muy agradecido por la confianza" que han depositado en él y espera que sea "muchos años más". "Estoy muy feliz por el momento que estoy viviendo ahora", ha insistido.



Fermín ha recordado que ha tenido que "pelear mucho" para llegar a este momento: "He tenido paciencia, (he recorrido) un camino un poco más largo -jugó cedido en el Linares Deportivo de la Primera Federación-, pero lo cierto es que este año he conseguido grandes cosas, cosas inolvidables y ojalá pueda seguir consiguiendo más".