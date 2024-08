Fernández revela que podría volver a Europa, pero su enfoque actual es la selección boliviana

Roberto Carlos Fernández, lateral y referente de la selección boliviana, habló este viernes en zona mixta y dejó sus sensaciones sobre la preparación de la Verde bajo las órdenes del director Óscar Villegas, con miras a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre, donde primero recibirá a Venezuela y luego visitará a Chile. Además, aseguró que tiene ofertas para volver al fútbol europeo.



"Queremos salir a ganar todos los partidos, más allá de que nos salgan bien o mal las cosas. Tenemos un gran grupo y hay muchos jugadores que pueden rendir muy bien dentro del terreno de juego", manifestó Fernández sobre los próximos desafíos.



El jugador de Bolívar, con pasado en Blooming, Cultural Leonesa de España y Baltika de Rusia, también se refirió al trabajo que viene realizando Óscar Villegas como nuevo entrenador de la selección. Afirmó que es un profesional que conoce muy bien a todos los jugadores. "Es muy exigente y conoce muy bien a casi todos los jugadores. Sabe el recorrido de cada uno, conoce nuestras fortalezas y debilidades. Es un cuerpo técnico nuevo, por lo tanto, se debe trabajar en todos los aspectos. Esperamos que todo salga muy bien", añadió.



Fernández también habló sobre Venezuela, asegurando que es una selección muy fuerte que lleva tiempo trabajando bajo una metodología efectiva que le ha permitido cosechar resultados positivos. "Venezuela es una gran selección; viene trabajando desde hace tiempo y su proyecto ha dado frutos. Tiene jugadores que militan en grandes ligas. A pesar de eso, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y salir a ganar".



Roberto Carlos aseguró que aún no hay un equipo titular en la selección y que cada jugador trabaja muy duro para hacerse un espacio entre los once. "Todavía no está nada definido, no hay un equipo titular. Falta que lleguen jugadores importantes que nos pueden sumar mucho, como Miguel Terceros. Todos están trabajando muy bien; lo más importante es que asimilen la idea que quiere el entrenador", sentenció.



Finalmente, se expresó sobre su futuro y afirmó que existe el interés de un equipo del exterior en hacerse cargo de sus servicios. "Ahora mismo no puedo asegurar nada, sigo siendo parte de Bolívar, pero tengo la opción de volver a salir. Es mi deseo estar afuera. Existe el interés de un club europeo, pero ahora solo quiero centrarme en la selección".



El primer examen de Bolivia será el próximo jueves 5 de septiembre frente a Venezuela en el estadio Municipal de Villa Ingenio en El Alto, a partir de las 16:00.