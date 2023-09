Fernando Costa: “Dialogaremos con los clubes de Santa Cruz”

El retorno del fútbol boliviano parece acercarse cada vez más. Varios medios aseguran que los torneos de la División Profesional se reanudarán la próxima semana, sin embargo, aún no existe un comunicado oficial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



Una de las razones por el cual no se ha oficializado la vuelta a las canchas, es porque los clubes cruceños se niegan a participar de la competencia sin que exista una resolución del tribunal.



Esto se debe a la denuncia sobre la supuesta red de corrupción y amaños de partidos en la División Profesional.



Con la necesidad de llegar a un ‘arreglo’, el presidente de la FBF, Fernando Costa, arribó a Santa Cruz en donde sostendrá una reunión con los representantes de los cinco clubes del departamento.



“Creo que todos los actores del fútbol boliviano tenemos la misma idea: Aquellos que sean responsables deberán ser sancionados para que se siente un precedente y no vuelva a ocurrir”, indicó Costa a los medios de prensa en su arribo a la capital crcueña.



“Hasta el momento no se ha podido cumplir con la abreviación de plazos que se estipuló en el consejo. Algunos involucrados no han declarado y eso traba todo. Esperábamos contar con alguna respuesta esta semana”, añadió.



Costa también aseguró que está intentando negociar con los clubes que se oponen a la reanudación del torneo.



“Es una posición extrema, en base al diálogo vamos a explicar todos los fundamentos y seguramente van a valorar y comprender”.



Nuestra intención siempre es dialogar y estamos acá (Santa Cruz) para explicar. Lo que no queremos es generar vicios en el proceso y que los responsables salgan de manera impune de esta situación”, concluyó el titular federativo.