Fernando Costa: “El 2023 fue nefasto en cuanto al arbitraje”

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, fue claro y contundente al ser consultado sobre el arbitraje en el país.



“Reconocemos que la gestión 2023 ha sido nefasta en cuanto al arbitraje. Es una mancha en nuestra gestión que no hemos podido superar todavía", manifestó al programa “Laboratorio Fútbol”.



“Personalmente he sido criticado por denunciar una red de amaños en el fútbol boliviano. En una situación que no quisiera que se repita, conocer qué actores como dirigentes y jugadores vayan en contra de sus clubes para beneficiarse de apuestas es decepcionante”, añadió.



A raíz de estas artimañas, Costa considera que es importante dar espacio a nuevos árbitros.