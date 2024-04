Fernando Costa: "El desafío (de que el Tahuichi sea sede de la final de Sudamericana) es enorme"

La Copa Sudamericana tendrá una vibrante final en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. Será en el 2025, pero desde ya se mueven las aguas para recibir a un evento de tal magnitud. No solamente es poner el estadio y festejar, sino que hay que alistarlo, mejorarlo, y acomodar la ciudad entera para recibir a los finalistas. Tal y como uno hace con su casa cuando le llegan visitas.

En ese sentido, Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, c omentó en El Deber Sport cómo se dio esta gestión , cómo es visto el Tahuichi en Conmebol, qué movimientos podrían haber en lo económico, y la manera en la que el dirigente federativo toma esta noticia.

- ¿Cómo se logró que la elección (del Tahuichi como sede de la final) sea unánime? "Fueron varios meses de mucho trabajo. No ha sido fácil, pero logramos que el Consejo de Conmebol apruebe al Tahuichi como sede única de la final. Creo que hemos actuado con estrategia, porque un año y medio antes, ya tenemos la aprobación para cobijar este importante evento." - ¿Qué viene ahora? "Tenemos el tiempo prudente y ahora la pelota está en la cancha, hay que trabajar de manera coordinada con la Gobernación, la Alcaldía, la dirigencia del fútbol cruceño, el Gobierno central y todos los hinchas para tener la mejor de las finales; estoy seguro que vamos a brindar un ejemplo." - ¿Qué argumentos se dieron? "Que en 2025 es el Bicentenario de nuestra nación, que somos un país y una ciudad futbolera; hay mucha confianza que va a quedar bien este evento organizado por los bolivianos. Logramos llegar al corazón de los presidentes que lo recibieron bien."

"Todos los países siempre entran en la lucha por organizar un evento de gran magnitud, y esta vez nos tocó. Nace hace un año. Hemos trabajado con el SDD junto al doctor Carlos Dabdoub y recibimos el apoyo de las autoridades deportivas, de la Alcaldía, de la dirigencia del fútbol boliviano. El desafío es enorme y hay que ponerse las pilas, ponerse a trabajar, no podemos flaquear ya que necesitamos dar el ejemplo. Es un regalo a Bolivia, es un regalo a Santa Cruz."

"Todos los beneficios y alcances que tiene Santa Cruz para albergar un evento como este. No nos olvidemos que, en cuestión de vuelos, por ejemplo, te da comodidad, vuelos directos desde San Pablo, Buenos Aires, Asunción, Lima, Santiago y otros países más y eso ha impactado. Todo ayudó para que la propuesta sea aprobada por Conmebol."

"Tú sabes que esta actividad es bastante ingrata, se trata a veces de menospreciar el esfuerzo y el trabajo que el presidente Costa hace en beneficio del deporte, no solo del fútbol. Hay gente que quiere dañar, por el solo hecho de no haber nacido en Santa Cruz, eso es lamentable, esto tiene que cambiar, los bolivianos debemos estar siempre unidos, como en el fútbol, unidos y con esfuerzo y no vamos a desfallecer hasta que esto suceda.​"