Fernando Costa: “Noel Montaño se molesta cuando la FBF le pide rendición de cuentas” (video)

Fernando Costa presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se refirió este lunes a las acusaciones que recibió por parte de Noel Montaño, titular de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), quien afirmo que la FBF está gestando un complot contra el fútbol cruceño.



“El fútbol cruceño está viviendo una crisis financiera absoluta. Los clubes han recibido varias sanciones por parte de la FIFA. Ahora no entendemos por qué la ACF se resiste a que la comisión de la FBF reciba información sobre el manejo económico de la asociación. Noel Montaño se molesta cuando la FBF le pide rendición de cuentas”, indicó el titular federativo al programa Deporte Total.



“Todo esto empieza con el caso de Los Leones el Torno FC. El club solicita un cambio de nombre y la ACF lo acepta. Además registran a jugadores en un tiempo récord sin cumplir con certificado de transferencia internacional (CTI). La ACF habilitó a Sebastián Marset sin cumplir los protocolos. Se abrió una investigación por esta denuncia. El Comité Ejecutivo de la FBF determinó formar una comisión especial que pueda realizar una auditoría en la ACF”, dijo.



“Lamentablemente no entendemos porque al principio Noel Montaño se pone a disposición de la comisión auditora y tres días después cambia de postura y se agarra de un discurso que parece una cortina de humo para tapar el caso Marset”, añadió.



Finalmente, Costa respondió a las declaraciones de Montaño, donde aseguró que el titular federativo no cumplió con los requisitos para asumir la presidencia de la FBF.



“Me parece irónico. Aquí tengo la carta, el (Montaño) la firmó antes de mi posesión. Me da el apoyo para que yo asuma las riendas de la Federación Boliviana de Fútbol ”, sentenció.