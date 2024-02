Fernando Costa, presidente de la FBF: "Vamos a tratar el inconveniente que hubo entre Zago y Baldivieso"

El Comité Ejecutivo de la FBF anunció que abordará este conflicto en su próxima reunión, según adelantó Fernando Costa, presidente de la federación. La misma tendrá lugar la semana venidera: "Vamos a tratar el inconveniente que hubo", dijo.



El nuevo desencuentro entre Zago y Baldivieso ha sido evidente en declaraciones recientes. Zago expresó públicamente la falta de "feeling" con Baldivieso, señalándolo por no haber brindado el apoyo esperado al cuerpo técnico de La Verde desde su llegada al cargo de gerente de selecciones.



Previamente, Baldivieso había acusado a Zago de resistencia a trabajar, alegando que el DT no mostraba interés en dirigir a la Sub-23 en el Campeonato Preolímpico en Venezuela, lo cual finalmente ocurrió.



En respuesta a las críticas, Baldivieso defendió su labor y señaló (en exclusiva con DIEZ) que es él quien solicita rendición de cuentas, no Zago. Además, afirmó que su trabajo ha sido reconocido por la dirigencia y que, hasta el momento, ha recibido evaluaciones positivas.