Fernando Costa: “Que el fútbol pueda continuar, pero con condiciones transparentes y claras”

El Consejo Superior de la División Profesional y el de la División Aficionado se reunirán este martes en la ciudad de Santa Cruz. En la oportunidad, el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), presentará propuestas para que el fútbol continúe y no pare , después de la denuncia de amaño de partidos, corrupción y apuestas.

“Como comité ejecutivo vamos con otras propuestas para que el fútbol pueda continuar, pero con condiciones transparentes y claras, y que no se manche nuestro futbol”, dijo Fernando Costa, presidente de la FBF, en una rueda de prensa en La Paz.

Costa señalo que si bien la FBF tiene propuestas para que el fútbol no pare, al mismo tiempo dejó en claro que si no cambian las condiciones en las cuales se está desarrollando el fútbol boliviano, los torneos no deben continuar.