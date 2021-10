Fernando Costa: “Vamos a presentar un informe sin precedentes en la historia del fútbol boliviano”

Escucha esta nota aquí

Asumió el 14 de noviembre de 2020 y lleva poco más de 10 meses y medio al mando de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Fernando Costa dialogó con DIEZ y abordó diferentes temas relacionados a su gestión.

¿Cómo evalúa los 10 meses y medio al mando de la FBF?

Hay que ser sinceros. Al momento que se nos propone liderar, asumir y reemplazar al extinto César Salinas, que en paz descanse, lo hicimos con mucha valentía, con el conocimiento de que la FBF estaba atravesando un momento muy crítico. Eran prácticamente meses de vacío de autoridad. Se disputaba una presidencia y eso estaba comenzando a desgastar y fracturar a la División Profesional y a la División Aficionados. Era un momento complicado.

También estaba la pandemia…

Sí, estábamos también en plena pandemia, con las secuelas que todos conocemos. No había fútbol en ese momento de la División Profesional, hemos tenido que activar el campeonato y darle rodaje a la pelota. Las finanzas de la FBF estaban bastante golpeadas y la de sus miembros también, clubes y asociaciones. Así que el desafío era enorme, pero lo asumimos con mucho compromiso gracias al apoyo de las asociaciones y de 10 clubes en ese momento.

¿Hay estabilidad en la FBF?

Creo que se ha logrado darle una estabilidad institucional y reunificar a la División Profesional con la División Aficionados. Después de mucho tiempo tuvimos un congreso en armonía, se tomaron decisiones sobre los derechos de televisación, hemos aplicado inmediatamente una política de transparencia en ese proceso tan importante para el fútbol boliviano. Es histórico además el hecho de que se haya firmado un acuerdo por más de 48 millones de dólares por los derechos de TV. Posteriormente hemos empezado a transparentar el manejo de los recursos del fútbol boliviano.

¿De qué manera?

Nuestro objetivo era trabajar para que los dineros del fútbol no se desvíen en el camino. Creo que se está logrando ese objetivo, hemos presentado un primer informe de todos los ingresos y gastos por la Copa América, ingresos de la ayuda Covid-19 que envió FIFA y los que corresponden a las eliminatorias al Mundial Catar 202. Es una muestra de la voluntad de transparentar la administración de los recursos del fútbol boliviano.

¿Se está elaborando otro informe económico?

Antes del congreso de la FBF, este mes de octubre, vamos a presentar un informe sin precedentes en la historia del fútbol boliviano, desde que asumí en noviembre de 2020 hasta septiembre de 2021. Este informe va a contener mucho detalle. Hemos adquirido un pasivo de obligaciones de gestiones anteriores con los seleccionados y en este momento le puedo asegurar que estamos al día con todas esas obligaciones.

¿Cómo están las arcas de la FBF?

Estamos dando la estabilidad financiera a la FBF, estamos cumpliendo con nuestros proveedores y todas nuestras obligaciones; sin embargo, necesitamos mayores recursos para sostener a todo el sistema, hay exigencias de los clubes que requieren asistencia financiera de la FBF. Estamos haciendo todo lo posible por apoyar y ayudar, todos los dineros que ingresan están siendo distribuidos a las asociaciones y los clubes.

En el tiempo que lleva en la FBF, ¿cuánto dinero ha recibido cada club de la División Profesional?

Desde que estamos administrando la FBF, cada club ha tenido ingresos de más de 650 mil dólares por el contrato de la televisación con Tigo, además se ha distribuido por eliminatorias casi 200.000 dólares y algunos otros dividendos. Los ingresos de la Copa América se redujeron a un millón de dólares y eso fue un golpe duro, pero se está viendo la forma de sumar otros ingresos.

O sea que cada club recibió cerca de un millón de dólares…

Estimo que un poco menos, pero hay que seguir sumando, lo importante es que se están recibiendo importantes montos que van a permitir a los clubes trabajar mejor y sanear sus pasivos.

¿Y las asociaciones?

También las asociaciones están recibiendo un monto histórico. Le puedo asegurar que están obteniendo lo que no recibieron en los últimos 10 años.

¿De cuánto estamos hablando?

Aproximadamente cada asociación va a recibir 150 mil dólares por la gestión 2020-2021. Cuando presidía el club Always Ready tomé conciencia de que el problema del fútbol de la División Aficionados es financiero. Me preguntaba por qué en algunas asociaciones había actividad durante solo tres o cuatro meses y era por un problema económico. Cuando asumí en la FBF, revisando estadísticas, cada asociación recibía un promedio de 15.000 dólares anuales y con eso se tenía que administrar todo el fútbol de formación, provincial. Eso era irracional y hoy en día se ha superado.

La FBF prestó dineros ($us 300.000) a la Asociación Cruceña de Fútbol y se generó un gran escándalo porque fueron cobrados por personas particulares. ¿Qué acciones tomará la FBF para aclarar ese caso que se ha estancado?

Vamos a pasar esto al área legal de la FBF y a solicitar un informe que explique cómo se procedió a entregar esos dineros.

¿Cuál su criterio sobre la campaña de la Selección nacional en las eliminatorias?

Con César Farías hemos tenido una reunión bastante larga y detallada. Una de las conclusiones es que seguimos con vida, con posibilidades, por lo tanto, no debemos desfallecer. Farías me ha ratificado y me expone el sentir de todo el plantel de que van a luchar hasta el último segundo de cada partido. Las cosas no han salido como se quería pero en las tres fechas de octubre y las dos en noviembre 'se van a matar' para alcanzar una posición más favorable.

¿ Farías tiene todo el respaldo de la FBF?

“Hemos decidido continuar con el proyecto y apoyando la propuesta de Farías, esperando que los resultados sean positivos. Octubre y noviembre son dos meses importantes para nuestras aspiraciones. Después haremos una evaluación para tomar las decisiones más oportunas y adecuadas.

En Santa Cruz también logró reunirse con los clubes cruceños catalogados como opositores...

Es un desafío que también asumí para reunificar el fútbol, creo que se lo está logrando. En la División Profesional existe un mejor clima, hemos percibido incluso un mejor ambiente en las reuniones para aportar y proponer. A diferencia de otros años cuando asistíamos a una riña permanente en todos los consejos, ahora estamos siempre abiertos al dialogo. Valoro y agradezco a la dirigencia que estuvo distante de nuestra gestión y que ahora se está acercando para reunificar el fútbol.

En abril pasado, el directivo de Guabirá Édgar Menacho denunció públicamente que usted estuvo a punto de agredirlo...

Lamentablemente ese impase ha finalizado en un tribunal deportivo con la sanción correspondiente al dirigente Menacho, puesto que no pudo sustentar la denuncia en mi contra.

¿Cómo maneja la susceptibilidad que entre otros clubes de la División Profesional despierta el club Always Ready que ahora preside su hijo?

Al principio me molestaba, pero ahora estoy cada vez más acostumbrado… creo que son excusas porque todo se resuelve en la cancha. Nosotros hemos venido a trabajar y a aportar al futbol boliviano, me toca y me ha tocado defender el interés de todos los clubes y así lo hemos estado haciendo cuando se solicita alguna gestión, lo hacemos con la mejor predisposición, Defendemos los intereses de los 16 clubes profesionales y de las nueve asociaciones.

¿Se venderán en su gestión los derechos de televisación del fútbol boliviano 2025-2028 y de las eliminatorias al Mundial 2026?

Como comité ejecutivo hemos realizado una propuesta que consideramos pertinente en un momento crítico. Se le dio la opción tanto a la División Aficionado como a la Profesional para que tomen la decisión, nosotros no vamos a imponer nada. Espero que exista unanimidad dada la importancia de la decisión que se debe tomar.

¿Se tratará el tema en el congreso de la FBF en noviembre?

No hay solicitud de tratamiento de ese tema y nosotros no pensamos incorporarlo, a menos que alguien lo solicite. En el congreso seconsiderará la modificación y actualización del estatuto de la FBF, también el caso del Tribunal Superior de Apelaciones que observa Fabol. El estatuto actual tiene muchas incoherencias y el problema con Fabol es por el estatuto que debe perfeccionarse.

¿Qué piensa de las demandas laborales en contra de los clubes ante la justicia ordinaria?

Es una pataleta más de Fabol, como medida de presión, pero es algo insostenible. No existe factibilidad alguna para que un club pueda sostenerse bajo ese régimen, pues eso implicaría que el empleador deba pagar dobles jornadas cuando trabaja a partir del mediodía del sábado o los domingos, además el fútbol se juega los fines de semana y también de noche. Por otra parte, tienen unos ingresos importantes, por ejemplo, a un jugador que gana 15.000 dólares, habrá que pagarle horas extras, doble aguinaldo y otros. Esto es una locura, se cae todo el fútbol en Bolivia. La ley del Deporte dice que el futbolista profesional debe estar bajo el amparo de la ley general del trabajo bajo un reglamento especial que no existe en este momento, pero estamos en la obligación de defender a las asociaciones, a los clubes de asociaciones y a los clubes profesionales.

