Fernando Saucedo, volante de La Verde: "Estoy decepcionado de mi y de la Selección, no estuvimos a la altura"

"No estuvimos bien. Duele. Tanto entusiasmo y todo lo que vivimos en la previa... duele perder de esta manera. Al frente teníamos un equipazo, pero no nos puede pasar esto", comentó en zona mixta el volante de Bolívar.

El mediocampista, que ingresó al minuto 62' de partido, se mostraba completamente destrozado: "No me salen las palabras. Estoy decepcionado de mi y de la Selección, no estuvimos a la altura. Me da vergüenza dirigirme al público".