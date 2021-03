FIFA citará a Soria por supuesta discriminación contra quiromasajista

Escucha esta nota aquí

Malas noticias para Mauricio Soria, entrenador de Wilstermann. Este viernes se conoció que la FIFA aceptó la denuncia por discriminación de género de la quiromasajista Betzabé Ibáñez en contra del director técnico del equipo aviador.

Según Eduardo Martins, abogado de Ibáñez, el DT de Wilstermann está obligado a presentarse a las convocatorias de la FIFA para no ser sancionado.

“La FIFA te obliga a colaborar, si eres jugador, entrenador o dirigente. Si no declaras, te sancionan con 10.000 francos suizos. La primera obligación es comparecer y decir la verdad. Después, en caso de encontrar algún tipo de infracción, hay que ver qué evalúa FIFA y Conmebol, en cuanto a la gravedad. Esto dependerá de su objetividad”, explicó el abogado,

Martins informó que la FIFA recibió la denuncia y comunicó que puede iniciar una investigación y que en caso de requerir más información, se comunicará con la defensa de Ibáñez. “Ya todo esto en manos de FIFA”, dijo.

El especialista que forma parte de un equipo de cinco abogados especificó que “en esta denuncia lo que hay es el relato de los hechos, el marco legal y prueba. Queremos dejar claro que estamos en la justicia deportiva y no en la ordinaria. Es un ámbito internacional, los tiempos son otros. No es buscar, porque no es posible, un resarcimiento económico. No hay posibilidad. No estamos hablando de dinero”.

Diego Ariel Raguseo, Carolina Larizgoitia, María Cristina Saavedra y María Eugenia Gómez completan el plantel de juristas internacionales que defienden a la cochabambina.

En enero de este año, Ibáñez denunció que Soria la discriminó por su género al decirle que “yo no quiero trabajar con mujeres”. A solicitud del DT Soria, ella fue alejada de su fuente laboral en el primer plantel. El técnico explicó que se buscó reducir el personal en torno al equipo por el tema de la Covid-19.

“Primeramente, hice la denuncia como ser humano. Busco que se entienda que en estos tiempos la discriminación no debe continuar, debemos romper esta barrera entre hombres y mujeres, la barrera racial y de religión”, resaltó la denunciante.

Ibáñez pretende que otras mujeres que eligen trabajar en el mundo del fútbol no sufran discriminación. “Mi decisión fue tomada por el mismo hecho de ver lo que pasó con la señora Hilda Ordóñez, quien fue discriminada por Soria. Pasó una vez y nadie dijo nada. ¿Por qué tiene que pasar una y otra vez?”, apuntó. En 2013, Soria le dijo a la entonces técnica de Sport Boys: “Vos qué hacés acá, andá lavá los platos a tu casa”, según contó Ordóñez y según imágenes y audios de ese tiempo.

La DT no hizo la denuncia. “Hay que tomarlo de donde viene”, aseguró la profesional que dirigía al equipo de varones.

