Final polémico en el Centenario por un gol que el árbitro no convalidó y que Perú reclama

Escucha esta nota aquí

El partido en el que Uruguay venció este jueves a Perú por 1-0 y que significó la clasificación de los uruguayos al Mundial terminó con polémica.

Cuando ya se jugaban minutos descuentos en el segundo tiempo, el lateral peruano Miguel Trauco envió un centro en el que la pelota terminó en las manos del arquero charrúa Sergio Rochet, quien la retuvo muy metido dentro de su arco.

Según la transmisión de la televisión pareciera que la pelota cruzó totalmente la línea de sentencia. Esta jugada provocó un airado reclamo de los jugadores de la selección incaica sobre el árbitro, el brasileño Anderson Daronco, quien dejó seguir la jugada haciendo señas que desde el VAR (video arbitraje) le informaron que no entró el balón.

Tras el final del encuentro y en medio del festejo uruguayo estalló también el reclamo de los peruanos.

"Le dije al árbitro que revise y me dice que sí lo revisó. Toda la gente dice que es gol. Me acaban de enseñar la imagen y es gol. Nos han robado. Es robo. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto", sostuvo el defensor Alexander Callens.

Pero desde el banco de suplentes de Perú estallaron de bronca. Incluso, encararon a Daronco después del final del partido, porque evidentemente les avisaron a todos que la sensación era de que la pelota había entrado. Uno de los más exaltados fue Carlos Zambrano, defensor de Boca, que encaró al árbitro.

Según reglamento del fútbol, la circunferencia de la pelota debe traspasar completamente la línea para que el árbitro cobre el gol. La tecnología del Ojo de Halcón, esa que se utiliza en algunas ligas europeas y que automáticamente avisa si el balón superó completamente la línea, no se aplica en las Eliminatorias.

"Para nosotros es gol. Los jugadores no tenemos un respaldo, no sabemos si vamos a hablar, con todo el respeto del mundo, no nos escuchó", dijo Cristian Cuevas, mediocampista de Perú.

Si el gol se hubiera convalidado, Perú lograba el empate (1-1) y aseguraba la clasificación al Mundial. Tras la derrota ahora tiene que ganar en la última fecha, de local ante Paraguay, para buscar el repechaje.

Lea también Fútbol Uruguay se impuso por la mínima diferencia (1-0) a Perú y logró el boleto a Catar 2022 El solitario gol de Giorgian de Arrascaeta le dio la victoria a la selección charrúa para lograr la clasificación al Mundial. Perú buscará jugar el repechaje

​