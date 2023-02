Fiorentina se une al Inter en semifinales de la Copa italiana

La Fiorentina se unió al Inter de Milán como equipos clasificados para las semifinales de la 'Coppa' italiana tras imponerse 2-1 al Torino este miércoles.



El delantero serbio Luka Jovic abrió el marcador para la 'Viola' pasada la hora de juego (65) y el francés Jonathan Ikone sentenció sobre la bocina (90).



El Torino marcó en el descuento, por medio del marfileño Yann Karamoh (90+3), pero sin tiempo para intentar forzar la prórroga.



La Fiorentina, que no juega la final copera desde 2014 y no gana este título desde 2001, jugará en semifinales contra el vencedor del duelo que disputarán este miércoles la Roma y la Cremonese (20h00 GMT).



El Inter, vigente campeón del torneo, se clasificó el martes después de ganar 1-0 a la Atalanta y se jugará el pase a la final con el ganador del partido Juventus-Lazio, que se jugará el jueves.



- Resultados y programa de los cuartos de final de la copa italiana (en hora boliviana):



. Martes 31 de enero:



(+) Inter Milán - Atalanta 1 - 0



. Miércoles 1 de febrero:



(+) Fiorentina - Torino 2 - 1



(16:00) AS Roma - Cremonese



. Jueves 2 de febrero:



(16:00) Juventus - Lazio



NOTA: Los equipos precedidos por el símbolo (+) son los clasificados para semifinales.