Fiscalía de La Paz investigará hechos de corrupción en la FBF

La Fiscalía del departamento de La Paz citará a ocho personas para que declaren, en calidad de testigos, sobre hechos de corrupción en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Las investigaciones están dirigidas por el abogado Édgar Luis Rojas Laura, fiscal asignado al caso tras la denuncia interpuesta por el titular de la FBF, Fernando Costa, contra autores de los posibles delitos de hurto y asociación delictuosa.

Serán citados en las próximas horas Lixia Martínez de Justiniano, Robert Blanco, Lilí Rocabado de Hurtado, Ana Karen Justiniano Martínez, Pablo Salomón Jiménez, Rolando Aramayo Velasco, Marcos Rodríguez Ibáñez y Jorge Ricardo Algarañaz Mercado.

Rocabado, Aramayo y Rodríguez son miembros del actual comité ejecutivo de la FBF. El resto son personas supuestamente allegadas a la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF). Las investigaciones se basarán en torno al giro indiscreto de cheques que hizo la FBF desde la gestión del desaparecido César Salinas (abril de 2018) y que tras su fallecimiento (19 de julio de 2020) fue reemplazado por el dirigente pandino Marcos Rodríguez, de manera interina.

Costa, elegido al frente de la FBF en noviembre del año pasado, es el denunciante y parece decidido a esclarecer una pasada gestión que manejó irregularmente los recursos económicos del fútbol boliviano. Públicamente, Costa se refirió a estructuras corruptas que había que desmontar en el ente rector del fútbol boliviano.

Todo lo actuado es de conocimiento de Marco Peredo, miembro de la denominada comisión de defensa institucional de la FBF, que encabeza Rolando Cuéllar, diputado del MAS y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz.

A Peredo le parece 'muy bien' que se haya iniciado una investigación por el Ministerio Público sobre las graves irregularidades en el funcionamiento y administración de la FBF, pero duda que el proceso tenga un final que beneficie al fútbol.

“Ojalá no sea un sainete o una pantomima. Me han pasado una información desde La Paz en sentido de que estás denuncias están arregladas para que el Ministerio Público las rechace, archiven obrados, se le eche tierra encima y tras el adiós a los hechos de corrupción, se santifique a los corruptos y bandidos. Realmente me quedo preocupado porque quienes están comprometidos con estos hechos siguen siendo funcionarios de la FBF”, enfatizó Peredo, punta de lanza de un movimiento que apunta a esclarecer los supuestos malos manejos en la FBF y a transparentar su administración.