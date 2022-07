Fiscalía federal de Suiza planea apelar tras absolución de Blatter y Platini

La fiscalía federal suiza ha expresado su intención de apelar la absolución de Sepp Blatter y Michel Platini, anunciada el pasado 8 de julio por el tribunal penal federal de Bellinzona, tras una acusación de estafa.



El Ministerio Público de la Confederación (MPC) confirmó a la AFP por correo electrónico haber expresado el viernes 15 de julio su intención de contestar la absolución de la leyenda francesa del fútbol, que dirigía la UEFA antes del caso que se le imputó, y de quien fue durante mucho tiempo el emblemático presidente de la FIFA.



"No se trata de una decisión preliminar. La fiscalía federal se basará en las motivaciones escritas de la decisión del tribunal para decidir la vía a seguir", señala el correo electrónico, precisando que la fiscalía no dará informaciones suplementarias por el momento.



La motivación por escrito de la decisión del tribunal penal federal puede tomar un cierto tiempo.



El francés de 67 años y el suizo de 86 habían comparecido en junio por un controvertido pago de 2 millones de francos suizos (2,04 millones de dólares) pagados por la FIFA a Michel Platini.



Defensa y acusación estaban de acuerdo en un punto: el triple Balón de Oro fue consejero de Sepp Blatter entre 1998 y 2002, durante el primer mandato de este último al frente de la FIFA, y los dos hombres firmaron en 1999 un contrato que convenía una remuneración anual de 300.000 francos suizos (307.000 dólares), íntegramente pagada por la FIFA.



Pero en enero de 2011, el excentrocampista francés, convertido en presidente de la UEFA (2007-2015) "reclamó una deuda de 2 millones de francos suizos", calificada de "factura falsa" por la fiscalía.



Los dos dirigentes repetían que habían decidido un salario anual de un millón de francos suizos, con un "acuerdo de caballeros" oral y sin testigos, sin que las finanzas de la FIFA permitieran el pago inmediato a Platini.



El excapitán de los Bleus había estimado a la salida del tribunal el 8 de julio, haber "ganado un primer partido", haciendo de nuevo alusión a una manipulación político-judicial destinada a alejarlo del poder: "En este asunto, hay culpables que no han comparecido en el curso de este proceso. Nos reencontraremos".



Michel Platini sospecha en particular de un rol oculto de Gianni Infantino, su antiguo brazo derecho en UEFA, elegido en 2016 al frente de la FIFA, y objeto desde 2020 de un proceso distinto por tres encuentros secretos con el antiguo responsable de la fiscalía suiza.