Fiscalía francesa investiga ciberacoso a la campeona olímpica argelina de boxeo Khelif

Las autoridades francesas abrieron el martes una investigación tras la denuncia por ciberacoso agravado presentada por la boxeadora argelina Imane Khelif, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, víctima de una polémica de género desde su primer combate.



La deportista, que ganó la final en peso wélter (-66 kg) en los JJ OO de París-2024, fue víctima en redes sociales de una campaña de odio y desinformación, que la presentó como "un hombre que combate mujeres" luego del abandono, en el primer minuto, de su rival en primera ronda.



Después de su título olímpico, Imane Khelif se defendió, definiéndose como una "mujer fuerte" dotada de "poderes especiales" y acudiendo a la justicia francesa.



"La boxeadora Imane Khelif, que acaba de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, decidió librar un nuevo combate: el de la justicia, la dignidad y el honor", afirmó el sábado en un comunicado su abogado Nabil Boudi, que anunció haber depositado la denuncia la víspera.



Según la revista estadounidense Variety, el multimillonario Elon Musk, propietario de la red social X (ex-Twitter) y la escritora británica JK Rowling, autora de la saga Harry Potter, aparecen citados en la denuncia.



El servicio nacional francés de lucha contra el odio en línea abrió la investigación por "ciberacoso debido al género, injuria pública debido al género, provocación pública a la discriminación e injuria pública debido al origen", precisó la fiscalía a AFP.



La investigación ha sido encargada a la oficina central de lucha contra el odio en ámbito digital.



Para su abogado, "el acoso inicuo sufrido por la campeona de boxeo quedará como la mayor mancha de estos Juegos Olímpicos".



"La investigación penal determinará quién estuvo al frente de esta campaña misógina, racista y sexista pero también deberá centrarse en aquellas y aquellos que han alimentado este linchamiento digital", añadió el abogado.



- "Una mujer como cualquier otra" -Durante los JJ OO de Tokio en 2021, su participación no generó ninguna controversia.



La polémica comenzó el año pasado, cuando Khelif y la boxeadora taiwanesa Lin Yu-Ting, también en la mira por la misma cuestión, habían sido descalificadas del Mundial femenino de Nueva Delhi, en marzo de 2023.



Según la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Khelif no superó un test destinado a establecer su género. La IBA, que no es reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI), rechazó precisar qué tipo de prueba le había realizado.



El COI sostiene que la argelina puede participar en las competiciones olímpicas en la modalidad femenina.



"Soy una mujer fuerte con poderes especiales. Desde el ring, envié un mensaje a los que estaban contra mí", declaró Imane Khelif a los medios de comunicación después de su victoria. "He sido objeto de ataques y de una campaña feroz, y ésta es la mejor respuesta que podíamos dar", añadió.



"Estoy plenamente cualificada para participar (en el torneo olímpico femenino). Soy una mujer como cualquier otra. Nací mujer, viví como mujer y competí como mujer", insistió.



Los deportistas argelinos, entre ellos los medallistas Imane Khelif, la gimnasta francoargelina Kaylia Nemour y el atleta Djamael Sedjati fueron recibidos el lunes de manera triunfal en Alger.



La boxeadora, medallista de oro, agradeció al "pueblo argelino, que me ha apoyado en esta prueba y me ha dado fuerza" frente a una "campaña feroz".