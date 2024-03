Fixture de Sudamericana: Nacional Potosí jugará en el Víctor Agustín Ugarte ante Boca

Fecha 1: 04/04

Always Ready vs. Independiente Medellín - Villa Ingenio - 22:00HB



Fecha 2: 10/04

Defensa y Justicia vs. Always Ready - Norberto Tito Tomaghello - 18:00HB



Fecha 3: 25/04

Always Ready vs. César Vallejo - Villa Ingenio - 20:00HB



Fecha 4:

Always Ready vs. Defensa y Justicia - Villa Ingenio - 22:00HB



Fecha 5:

Universidad César Vallejo vs. Always Ready - Mansiche Trujillo - 22:00HB



Fecha 6:

Independiente Medellín vs. Always Ready - Atanasio Girardot - 18:00HB



Grupo C



Fecha 1: 04/04

Tomayapo - Delfín - IV Centenario - 22:00HB



Fecha 2: 10/04

Internacional vs. Real Tomayapo - Beira-Río - 20:00HB



Fecha 3:

Real Tomayapo vs. Belgrano - IV Centenario - 20:30HB



Fecha 4: 24/04

Tomayapo vs. Internacional - IV Centenario - 20:00HB



Fecha 5:

Belgrano vs. Tomayapo - Por definir - 18:00HB



Fecha 6:

Delfín vs. Tomayapo - Jocay - 20:30HB



Grupo D



Fecha 1: 03/04

Nacional Potosí vs. Boca Juniors - Víctor Agustín Ugarte - 20:00HB



Fecha 2: 10/04

Fortaleza vs. Nacional Potosí - Arena Castelao - 18:00HB



Fecha 3: 23/04

Sportivo Trinidense vs. Nacional Potosí - Defensores del Chaco - 19:00HB



Fecha 4:

Nacional Potosí vs. Fortaleza - Víctor Agustín Ugarte - 20:00HB



Fecha 5:

Nacional Potosí vs. Sportivo Trinidense - Víctor Agustín Ugarte - 22:00HB



Fecha 6:

Boca Juniors vs. Nacional Potosí - La Bombonera - 20:00HB