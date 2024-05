Flabio Torres, DT de Always Ready: “Tomamos la iniciativa e hicimos respetar nuestra casa”

Flabio Torres, director técnico de Always Ready, conversó con los medios en conferencia de prensa y destacó el triunfo sobre Defensa y Justicia, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. La banda roja se hizo fuerte en casa para vencer 3-0, un resultado que le permite mantenerse en el primer lugar de su serie con 10 unidades.



“Primero quiero felicitar a los jugadores por el esfuerzo y lo conseguido, nos habíamos puesto como objetivo sumar estos tres puntos importantísimos. El balance es positivo, se debe valorar la recuperación del balón, estuvimos rápidos. Siempre tratábamos de ir al frente, a lo mejor estuvimos desafortunados y no fuimos finos en la definición, pero si manejamos bien la pelota, así llegaron los goles. Controlamos bien al rival, Defensa y Justicia es un equipo que tiene buenos jugadores. Esta victoria genera un mensaje de credibilidad en el equipo”, indicó Torres.



El entrenador colombiano también se refirió a la posesión de balón que tuvo su equipo a lo largo del encuentro. Considera que es un factor fundamental para lograr las victorias.

“La posesión es bastante importante, es un principio que manejamos como idea de juego, es esencial. No somos un equipo que tiramos pelotazos, a veces hacemos pases largos pero usualmente intentamos crear asociaciones y apoyos constantes”.



Además, Torres reconoció el poderío ofensivo de su equipo, sin embargo aseguró que aún debe mejorar mucho en la finalización de cara al arco.



“Llegamos mucho, pero a veces nos falta un poquito más de tranquilidad y claridad para finalizar las jugadas. Es algo recurrente en estos partidos de local, debemos trabajar ese aspecto, pero igual valoramos el hecho de crear las ocasiones de gol, no es fácil hacerlo”.



Finalmente, habló sobre el inicio del torneo todos contra todos de la División Profesional. Es consciente de la seguidilla de partidos que deberá afrontar su equipo en las próximas semanas.



“Lo primordial es la recuperación, vamos a ver cómo están los jugadores en ese aspecto. Debemos analizarlo bien, porque jugamos este sábado y luego se nos vienen partidos el miércoles y domingo de la próxima semana. Queremos iniciar con pie derecho la liga y vamos a tener que ser cautelosos para tomar buenas decisiones”, sentenció.