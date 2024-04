Flamengo con la difícil misión de vencer a Bolívar en los 3600 metros de La Paz

Aprovechando su condición de local, Bolívar, dirigido por el argentino Flavio Robatto, intentará seguir con su buena racha de resultados en el torneo internacional para comprar su boleto a octavos.



Con una victoria tendría casi asegurado el pase.



"Sabemos que Flamengo no viene a meterse atrás, es un equipo demasiado grande como para no venir a proponer ya sea en La Paz o en cualquier lugar donde juegue de visitante", anticipó el mediocampista Ramiro Vaca.



El brasileño Francisco Da Costa es la ficha de gol de equipo boliviano. Con tres tantos en las dos fechas anteriores, el delantero dijo que la altura es un condicionante para este partido.



"No es hipocresía, entendemos que el factor altitud es el más difícil. Hay menos oxígeno y en consecuencia te cansas más rápido", dijo el atacante celeste al portal brasileño Globo Sporte.



Bolívar viene de ser golpeado en el torneo local, donde fue eliminado con un empate 1-1 por el recién ascendido San Antonio Bulo Bulo en semifinales.