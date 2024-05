Flamengo goleó a Bolívar por 4-0, aunque la academia mantiene sus chances intactas

Bolívar fue hasta el estadio Maracaná de Río de Janeiro en procura de lograr su clasificación a octavos de final, pero no pudo sellarla. Cayó goleado por el brasileño Flamengo (4-0) que escaló al segundo lugar de la tabla del grupo E (7 puntos) y se metió en la pelea. Los celestes, entre tanto, mantienen intacta sus chances de avanzar a la siguiente ronda.





Con 10 puntos en la tabla de la Libertadores, Bolívar sigue mirando desde arriba, por la buena campaña que cumplió hasta ahora. Es cierto que ante Flamengo perdió el invicto, pero tiene una vida más para ser primero y es el duelo ante Palestino, de Chile, al que goleó (0-4) en la ida. El primer objetivo es ganar ese partido para avanzar a octavos como primeros.





En el partido, el ‘Mengao’ fue superior, tuvo en el capitán Gerson a su principal hombre y aprovechó bien el golpe anímico que dio cuando el balón apenas se movió. Además, Pedro lo colaboró bien junto a De Arrascaeta que ganaron la pelota en el medio y complicaron a una zaga central desdibujada con Orihuela y Ordóñez. Pero vamos por parte.





En la primera etapa Flamengo golpeó de entrada. Al minuto de juego Gerson puso el 1-0 dejando atónito a los celestes que no esperaron un comienzo así, inesperado y que trastocó los planes. De todas formas, adelantaron líneas, con Bruno Savio por derecha y con ‘Patito’ Rodríguez por izquierda; eso le permitió a Xico da Costa tener presencia arriba.





La más clara, en realidad, se dio a los 13’ cuando Bolívar por poco igualó tras gran pase de Savio a Rodríguez y el extremo izquierdo remató a ras de piso ante el achique de Rossy pero el balón se fue desviado. Bolívar despertó, aunque no era efectivo. Flamengo reaccionó poco después y con remates del mismo Gerson, de Pedro y Arrascaeta por poco marcaron.





Hasta que a los 39’ llegó el 2-0 a través de Ayrton Lucas que aprovechó un despeje corto de Orihuela para liquidar a un expuesto Lampe. No todo acabó ahí, ya que Bolívar decayó y le permitió a Pedro y al mismo Gerson volver a exigir al rival. El 3-0 llegó a los 43’ a través de Everton Cebolinha aprovechando las licencias de Orihuela y Ordóñez en defensa.





En el complemento el panorama no varió, porque Flamengo siguió siendo superior en toda las líneas, además Bolívar no logró levantarse de los golpes anímicos que recibió, aspecto que terminó pasando factura poco después. El 4-0 llegó a los 56’ y el autor fue Pedro que volvió a aprovechar al máximo los gruesos errores de los centrales que no estuvieron bien.