Flamengo viaja al Mundial de Clubes con Vidal bajo la mira

Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores de América, viaja la noche de este jueves a Marruecos para disputar el Mundial de Clubes con el volante chileno Arturo Vidal bajo la mira de la 'torcida' y la prensa brasileña por protagonizar dos acciones polémicas fuera de la cancha.



La delegación de 31 jugadores, al mando del entrenador portugués Vítor Pereira, volará a Rabat desde el aeropuerto internacional de Rio de Janeiro, informó el club.



Una multitud de hinchas se congregó en los alrededores del aeropuerto y acompañó en cortejo la llegada del ómnibus con los jugadores, agitando banderas y bengalas de humo rojo, según mostró la TV local.



Gabriel Barbosa "Gabigol", Everton Ribeiro, David Luiz, Filipe Luís, Pedro, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y Vidal lideran un plantel sin sorpresas que debutará en semifinales el martes en la ciudad de Tánger contra el ganador de la llave entre Wydad Casablanca (MAR) y Al Hilal (KSA), que chocan el sábado.



En la otra llave, el Real Madrid espera al vencedor entre Seattle Sounders (USA) y Al-Ahly (EGY), que también se cruzan el sábado.



El club más popular de Brasil buscará su segundo título mundial, tras la conquista de la desaparecida Copa Intercontinental en 1981, en medio de críticas por su desempeño al comienzo de temporada y por las polémicas recientes de Vidal.



El referente de la selección chilena apenas ha disputado 26 minutos en siete partidos del torneo estatal de Rio (Campeonato Carioca) y la Supercopa de Brasil, que perdieron 4-3 contra Palmeiras el sábado.



Antes de enfrentar a Boavista el miércoles por el Carioca (victoria rojinegra 1-0), Vidal, de 35 años, causó malestar en la hinchada al mostrarse abierto a un eventual traspaso al Colo Colo de Santiago, donde debutó como profesional.



"Todo puede pasar. Si Colo Colo quiere pelear la Libertadores, que me venga a buscar", dijo en una transmisión en vivo en sus redes sociales.



Luego, durante el juego contra Boavista, golpeó el banco del Maracaná con sus botines al ver que no iba a ingresar.



"Fue sorpresivo porque Vidal es un tipo consagrado, aporta mucho y realmente es un hombre de grupo. Demostró un poco de insatisfacción, no era el mejor momento para demostrarlo. Pero no veo un problema grande en este momento", dijo el capitán Everton Ribeiro al término del juego.



En un mensaje en Instagram, Vidal pidió disculpas este jueves por su "reacción" durante el partido.



"Sé que a veces mi temperamento me gana. Pero yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del 'Mengão' el más grande de todos. Seguiré luchando para estar ahí y nunca bajaré los brazos", escribió.