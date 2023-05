Fluminense buscará asegurar boleto a octavos en Libertadores ante The Strongest

El partido está pautado para las 18:00HB en los 3.600 metros sobre el nivel del mar en el estadio Hernando Siles y será dirigido por el árbitro chileno Felipe González.



- El primero en octavos -

El 'Flu', un tapado de paso arrollador, trepa a la altura de La Paz con una actuación perfecta en la presente fase de grupos. Tiene 9 puntos en tres partidos, dos de local (1-0 a The Strongest y 5-1 a River Plate) y uno de visitante (3-1 a Sporting Cristal).



En el Brasileirao 2023 marcha tercero con 13 puntos en 7 partidos y perdió su último encuentro ante el líder Botafogo que suma 18 unidades. El equipo dirigido por Fernando Diniz tiene un partido poco grato por la altura de La Paz.



El plantel brasileño tendrá la baja del veterano internacional Marcelo por lesión, quien sería reemplazado por Guga.



También ha sonado la información de problemas físicos del defensa Felipe Melo, del volante Alexsander y del delantero Keno, quienes están entre algodones para ser parte del encuentro ante los paceños.



Felipe Melo dijo desde sus redes sociales que "hicimos pruebas en su momento y nada grave, gracias a Dios". Si éste no va, entraría en su lugar Manoel.



De superar el duro escollo por delante y vencer el duelo, Fluminense podría ser el primer equipo con boleto asegurado en octavos de final de la Libertadores.



- Con todo su potencial -

The Strongest está con 3 unidades en 3 partidos en el torneo internacional y comparte la misma cantidad de puntos que el peruano Sporting Cristal y el argentino River Plate, aunque con ventaja respecto al gol diferencia.



Por delante tiene tres partidos: dos de local (ante Fluminense y Sporting Cristal) y uno de visitante (River Plate), lo que significa que no tiene margen para fallar.



Así lo ha reconocido el volante Alvaro Quiroga: "No tenemos margen de error, debemos salir a ganar el partido" y que "llegamos en buenas condiciones al encuentro".



El entrenador del equipo, el argentino Claudio 'Pampa' Biagio tiene a todos sus titulares a disposición y la artillería lista para vencer al linajudo equipo brasileño. En la delantera irían dos piezas importante: Enrique Triverio y Jhon García.



En el torneo doméstico el 'Tigre de Achumani' es líder con 30 puntos en 13 partidos y su funcionamiento está en buenas condiciones.



Probables alineaciones:



The Strongest: Guillermo Viscarra - Gonzalo Castillo, Adrián Jusino, Carlos Roca, Saúl Torres - Jeyson Chura, Alvaro Quiroga, Luciano Ursino, Gabriel Sotomayor - Jhon García y Enrique Triverio. DT: Claudio Biagio.



Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Nino, Manoel, Guga - André, Vinícius Moreira, John Arias, Gabriel Pirani - Thiago Santos y Alan. DT: Fernando Diniz.