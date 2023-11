Fluminense, la obra maestra de Fernando Diniz

No tardó mucho en instalar en la mente de sus jugadores el chip con el que pretendía patear el tablero en Brasil: vocación ofensiva sin tregua, posesión del balón con intención y -lo más revolucionario- libertad de acción sin posiciones tácticas fijas.

Para los pragmáticos del fútbol en Brasil esa filosofía era casi una herejía en los tiempos modernos, pero Diniz no se rindió y redobló la apuesta: recurrió a la psicología para acercarse a sus jugadores , creando vínculos afectivos que trascendieron el campo de juego.

Diniz percibe el fútbol como un arte y no como un juego mecánico y estructurado.

El "dinizismo" no ha estado tan presente en la Seleçao en los primeros partidos de la eliminatoria sudamericana para el Mundial-2026 y tampoco lo estuvo en los últimos cinco partidos del Brasileirao, en los que rescató apenas una victoria y un empate.

"Si no hubiera ganado, continuaría trabajando para ganar en otra ocasión. Los campeonatos acaban y la vida continúa. Campeón es quien mejora constantemente y consigue suplantar las críticas fáciles", dijo Diniz al mejor estilo "Canelo" Álvarez con un golpe al hígado para sus detractores.

"Este título no depende de las pelotas que entran o no entran, depende de tu dedicación y de esta interacción, de esta cercanía humana que me gusta tener con los jugadores. Y eso es lo que recogemos", argumentó Diniz.