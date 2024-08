Fluminense se juega 'la vida' en la Libertadores ante Gremio

El Fluminense, vigente campeón de la Libertadores, está obligado a ganar este martes en casa al Gremio de Porto Alegre (18:00 hb) en la vuelta de los octavos de final para seguir vivo en el torneo, tras haber perdido 2-1 en la ida.



Dos goles en apenas tres minutos del lateral izquierdo Reinaldo en la segunda parte, el primero de penalti, le dieron la victoria al Gremio el martes pasado ante un Fluminense que se había adelantado con un gol de Lima.



El 'Fluzao' se aferra a la magia del mítico estadio de Maracaná, que estará lleno a rebasar, para remontarle la eliminatoria a un Gremio al alza en las últimas semanas y que llega más descansado al encuentro.



- Gremio, más descansado -

Debido al mal momento que vive en el Brasileirao, donde ocupa zona de descenso, el Fluminense se vio obligado a actuar el sábado contra el Corinthians (0-0) con prácticamente todos sus titulares, mientras que el Gremio, en zona más relajada, les dio descanso contra el Bahia (derrota 0-2).



El empate supuso el cuarto partido seguido del conjunto carioca sin ganar, entre Brasileirao, donde es antepenúltimo, Copa de Brasil (donde quedó eliminado) y la ida de octavos de la Libertadores.



- Vuelven los asistentes -

Para el trascendental partido, el Fluminense recupera a dos de sus puntales respecto al Brasileirao: el colombiano Jhon Arias y el mediapunta Paulo Henrique Ganso, bajas por sanción.



Ambos son los máximos asistentes del tricolor carioca esta temporada, con seis pasadas de gol cada uno.



Por contra, el Fluminense no dispondrá del volante Alexsander, recién traspasado al Al-Ahli saudí, así como de Diogo Barbosa y Renato Augusto, lesionados.



Por otro lado, Marcelo, Marquinhos, Martinelli y el argentino Germán Cano son duda por problemas físicos aunque se espera que puedan estar a disposición. El Flu está convencido de poder remontar el marcador para seguir defendiendo el título de campeón continental logrado el año pasado.



"El martes tenemos una final y tenemos condiciones totales de revertir el marcador", dijo el centrocampista Nonato.



Por su parte, el Gremio llega al partido dispuesto a confirmar el buen momento que vive el equipo. Pese a la derrota el sábado en casa contra el Bahia en liga, el conjunto gaúcho logró salir de la zona de descenso en la que pasó buena parte del campeonato, y encadenó ocho partidos sin perder, hasta caer ante los baianos.



El técnico Renato Portaluppi saldrá con el mismo once que ganó en la ida, con la única novedad del veterano central argentino Walter Kannemann en lugar del sancionado Rodrigo Ely.



El portero Rafael Cabral, el defensa Rodrigo Caio y el volante Edenílson no fueron inscritos en esta instancia y no viajaron con el equipo. El partido supondrá además el adiós del Gremio del joven Gustavo Nunes, traspasado al Brentford inglés.



Confiado en mantener la ventaja, el Gremio cuenta con las estadísticas a su favor: apenas perdió en dos de sus últimas diez visitas al Fluminense.



El partido se jugará este martes a las 18:00 hb en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro y estará dirigido por el uruguayo Andrés Matonte.



El Gremio se clasificará si gana o empata el partido, mientras que el Fluminense av avanzará a cuartos si gana por dos goles o más de diferencia.



Si el 'Flu' gana por un gol de diferencia, el clasificado para cuartos se decidirá en la tanda de penaltis.



El ganador de la eliminatoria se medirá en octavos al vencedor del Atlético Mineiro-San Lorenzo de Almagro.



Posibles alineaciones:



Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Esquerdinha - André, Facundo Bernal, Ganso - Jhon Arias, Kevin Serna y Kauá Elias. DT: Mano Menezes.



Gremio: Agustín Marchesín - Joao Pedro, Walter Kannemann, Jemerson, Reinaldo - Matías Villasanti, Dodi - Cristián Pavón, Franco Cristaldo, Yefferson Sotelto - y Martin Braithwaite. DT: Renato Portaluppi