Francia busca recuperarse ante Chile en su camino a la Eurocopa 2024

Francia cayó sorpresivamente frente a Alemania a tres meses de la Eurocopa, y buscará contra Chile, crecido tras su goleada a Albania, retomar la buena senda y afrontar con confianza el torneo continental donde es uno de los grandes favoritos.



"Es evidente que hoy no estuvimos al nivel del partido de alto nivel que plantearon los alemanes", reconoció el seleccionador francés Didier Deschamps tras la derrota por 2-0 ante los teutones.



Clave 1: Falta de intensidad

Francia y Alemania son dos selecciones históricas del fútbol. Cada uno conquistó una Copa del Mundo en la última década.



Aunque se auguraba un choque de titanes, el primer golpe de la noche llegó más rápido de lo esperado. Florian Wirtz, pieza clave del Bayer Leverkusen, líder de la Bundesliga, abrió el marcador... ¡A los 8.5 segundos!



Las estrellas de Francia, y en especial Kylian Mbappé, estuvieron discretas. Echaron de menos la creatividad y el sacrificio de Antoine Griezmann, que, por primera vez en siete años, no jugó luego de caerse de la convocatoria por una lesión en el tobillo.



Clave 2: Confirmar el favoritismo

Pese a la derrota del fin de semana, Francia puede presumir de una camada de estrellas acostumbradas a las grandes citas. Del once que formó ante Alemania, cuatro jugadores fueron parte del plantel campeón de Rusia-2018. Ninguno de ellos supera los 30 años.



La mayoría de resto del plantel tiene la experiencia de la última final de la Copa Mundial contra Argentina. Y casi todos son titulares fijos en los mejores equipos del viejo continente.



"Queremos hacer grandes cosas y queremos materializarlo en forma de trofeos", aseguró Mbappé en una entrevista con el programa deportivo Telefoot.



Con esta Eurocopa, Francia espera dejar atrás la espina clavada de su última eliminación en el torneo, cuando cayeron en penales ante Suiza en octavos de final.



La Eurocopa de Alemania-2024 empieza el 14 de junio, y los franceses estarán en el grupo D con Países Bajos, Austria y el vencedor del repechaje entre Polonia y Gales, que se disputará el martes.



Clave 3: Chile acude a las viejas glorias

Los sudamericanos consiguieron un nuevo aire de la mano de su nuevo técnico, Ricardo Gareca, que debutó con una goleada 3-0 contra Albania el viernes pasado.



Chile busca desde hace años un recambio generacional que deje atrás su llamada "Generación Dorada", que le dio a Chile sus dos únicos títulos, las Copas América de 2015 y 2016.



El 'Tigre' busca el equilibrio entre ambos mundos. El DT alineó al defensor Mauricio Isla y el delantero Eduardo Vargas luego de dos años ausencia en Chile. También volvió el portero Claudio Bravo, de 40 años, tras un año de ausencia.



El veterano Vargas, de 34 años, abrió la cuenta para Chile, pero sus compañeros más jóvenes no se quedaron atrás. Marcos Bolados (28) aumentó la ventaja, y Víctor Dávila (26) cerró la goleada ante Albania.



"Si hay un jugador de una edad avanzada, pero que está en un gran momento y, si estamos convencidos de que aporta, en el caso nuestro no vamos a dudar", ya avisó el DT argentino tras su debut.



Chile disputará la Copa América de Estados Unidos, que parte en junio, donde comparte el grupo A con el vigente campeón Argentina, Perú y Canadá.



Posibles alineaciones:



Francia: Mike Maignan - Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernández - Warren Zaïre-Emery, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga - Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.



Chile: Brayan Cortés - Mauricio Isla, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo - Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez - Víctor Dávila, Alexis Sánchez, Darío Osorio - Ben Brereton. DT: Ricardo Gareca.