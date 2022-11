Francia con 9 cambios ante Túnez, Mbappé y Griezmann en el banquillo

Francia, ya clasificada para octavos aunque sin tener la primera plaza garantizada, se enfrentará este miércoles a Túnez (11:00HB) con nueve cambios en el once inicial con respecto al equipo que comenzó en la victoria contra Dinamarca (2-1), con sus dos grandes estrellas, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann en el banquillo.



El seleccionador Didier Deschamps ya dio a entender en la conferencia de prensa oficial del martes que llevaría a cabo rotaciones, pero lo que ha hecho ha sido modificar su once titular casi por completo, dejando solo a Aurelien Tchouameni y Raphaël Varane como los únicos jugadores que repiten en el equipo titular con respecto al que jugó contra Dinamarca.



Lo más destacado es que el capitán Hugo Lloris deja su puesto en el arco al veterano Steve Mandanda y que el lateral izquierdo será Eduardo Camavinga, el centrocampista del Real Madrid que ha jugado muy poco en esa posición.



En punta, la revolución es total, ya que no parte de inicio ninguno de los cuatro habituales titulares: Griezmann, Mbappé, Dembele y Giroud. Sus puestos los ocuparán Jordan Veretout, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani y Mattéo Guendouzi.



Por su parte, Túnez, que necesita ganar para tener opciones de clasificación, su seleccionador Jalel Kadri introduce varios cambios en el sector ofensivo para busca más capacidad de remate.



El habitual capitán Msakni y Chaaleli dejan sus puestos en la medular, donde entrar Ghandri y Ben Romdhane, mientras que en punta será Slimani quien acompañe a Khazri, hoy capitán, en lugar de Jebali.



- Las alineaciones confirmadas:



Túnez: Dahmen - Kechrida, Talbi, Meriah, Maaloul - Ghandri, Skhiri, Laidouni, Ben Romdhane - Khazri (cap), Slimani. DT: Jalel Kadri (TUN)



Francia: Mandanda - Disasi, Varane (cap.), Konaté, Camavinga - Guendouzi, Tchouaméni, Fofana - Coman, Kolo Muani, Veretout. DT: Didier Deschamps (FRA)



Árbitro: Matthew Conger (NZL).