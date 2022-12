Francia hizo siete cambios en la final del Mundial ¿Por qué?

Muchos fanáticos del fútbol debaten en redes sociales, si lo que hizo Francia fue reglamentario o no. Los galos hicieron siete cambios entre los 90 minutos regulares, y los 30 del alargue, y hay una razón particular pero válida para hacerlo.



Muchos saben que desde la pandemia, en el fútbol se pueden utilizar hasta cinco sustituciones dentro de los 90 minutos regulares. Ahora bien, en caso de haber tiempo extra, el cupo para sustituciones se amplía por uno más.



En la final del Mundial que Francia perdió ante Argentina, los galos hicieron cuatro cambios en los 90 minutos, y otros tres en el suplementario. Adrien Rabiot fue sustituido al minuto 6 del tiempo suplementario por una posible contusión, razón que permite que este cambio sea ‘extra’ o que no contabilice dentro de los seis que todos conocen.



El protocolo “sustituto por conmoción cerebral" fue implementado en la salida del volante, para el ingreso de Youssouf Fofana. Los cambios que se realizaron de manera común fueron:



- Ousmane Dembélé por Kolo Muani (41’)

- Olivier Giroud por Marcus Thuram (41’)

- Theo Hernández por Eduardo Camavinga (71’)

- Antoine Griezmann por Kingsley Coman (71’)

- Raphael Varane por Ibrahima Konaté (113’)

- Jules Kounde por Axel Disasi (121’)