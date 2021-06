Francisco Argüello: “El esquema que aplicó Bolivia fue desgastante”

Escucha esta nota aquí

El ex futbolista Francisco Argüello considera que la expulsión de Jaume Cuellar, la inseguridad que ofreció Rubén Cordano en el arco y el esquema táctico que armó César Farías fue determinante para la derrota de este lunes contra Paraguay.​

“Ha sido un partido rarísimo porque en la primera llegada de Bolivia se le da un penal; de ahí en más fue un partido perfecto en lo defensivo. Esto por la forma en que Bolivia se cerró en defensa. Lamentablemente Jaume Cuellar se hizo expulsar y por su inexperiencia mermó las posibilidades que tenía la selección boliviana de sacar un buen resultado”, dijo el ex Oriente Petrolero, que nació en Paraguaya hace 41 años y que vive en el país desde hace aproximadamente dos décadas.

Criticó el planteamiento de César Farías, pues sostiene que el jugar a defenderse todo el tiempo le pasó factura al al cuadro nacional.

“Lo negativo para la Verde fue que no pudo contrarrestar el juego de Paraguay que atacó permanentemente por ambas bandas. El esquema 5-4-1 que puso César Farías dio resultado hasta determinado momento, ya que fue un trabajo muy desgastante. A eso se suma la inseguridad de Cordano en el arco, que también incidió. Lastimosamente no fue solvente y le faltó la experiencia que Carlos Lampe ofrece desde el arco”, sostuvo.

Según ‘Pancho’ Argüello de las caídas también se sacan cosas positivas. “Lo positivo es que jugaron chicos muy jóvenes como el mismo Cordano, Jairo Quinteros, Jaume Cuéllar y Boris Céspedes que no venía jugando. Son cosas que pasan. Paraguay aprovechó las facilidades que le dio Bolivia. No se tuvo un buen debut, pero el fútbol da revancha. Ahora se viene Chile y me imagino que el profesor Farías tendrá que armar un equipo que salga a proponer y así se pueda conseguir los primeros tres puntos”, expresó.

