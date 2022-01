Franz Gonzales concentra en la habitación de Messi en Ezeiza

Escucha esta nota aquí

El boliviano Franz Gonzales vive una experiencia inolvidable mientras lleva a cabo la pretemporada con su nuevo equipo, Platense de la primera división del fútbol argentino. Al mediocampista le tocó la habitación que suele ocupar Lionel Messi en los predios de la selección argentina en Ezeiza.

Platense gestionó ante la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) realizar su concentración cerrada en las instalaciones de Ezeiza, pedido que fue aceptado y para grata sorpresa de nuestro compatriota, le toca descansar en la misma habitación de la estrella del PSG de Francia.

“En la concentración me tocó el cuarto de Messi y lo estamos disfrutando a tope. Muy emocionado, me saque un par de fotos. La admiración va a estar siempre por los grandes jugadores… Que a través del colchón me pase un poco de la calidad que tiene”, dijo Gonzales en una entrevista con el equipo de prensa de Platense.

En la misma nota, el mediocampista de 21 años, destacó la intensidad con la que se entrenan los jugadores en Argentina y las canchas que tienen para hacer fútbol, además de las instalaciones que reúnen todas las condiciones para una buena preparación.

“Las instalaciones son impresionantes, ojalá en nuestro país (Bolivia) se pueda invertir tanto en el fútbol como acá para que se pueda seguir creciendo”, resaltó el cochabambino.

Gonzales está convocado a la selección nacional para los partidos por eliminatorias contra Venezuela y Chile, a jugarse el 28 de enero y 1 de febrero, respectivamente.

“Creo que mi primer gran sueño era jugar en la selección de mi país y para crecer mucho en mi carrera tenía que ir a un fútbol competitivo. Hoy por hoy el fútbol argentino está entre las ligas más competitivas del mundo y me va a hacer crecer muchísimo”, añadió.

Gonzáles se siente muy cómodo en su nuevo equipo y el trato de sus compañeros es bueno, lo cual lo ayudará para mostrar su verdadero potencial.

“Yo siento que el hecho de salir y representar a mi país le va a abrir las puertas a muchos chicos. Creo que el futbol boliviano está creciendo y hay que representarlo de la mejor manera posible”, finalizó.

