Franz Gonzáles, el boliviano que se abre camino en el fútbol argentino (video)

Franz Gonzales afronta uno de los retos más importantes de su corta carrera deportiva. Tras jugar y destacar el año pasado en Real Santa Cruz, este futbolista de 21 años fichó por dos años a principio del presente mes en Platense, club de primera división del fútbol argentino.



En poco tiempo, este joven valor pasó de no ser tomado en cuenta en The Strongest, en el que jugó en la temporada 2020, a ser figura en Real y a integrar la selección nacional.

Debutó a los 17 años en Sport Boys Warnes en el campeonato 2018. Pese a su edad demostró personalidad, temple y talento. Esto lo llevó a ser contratado por el Tigre, que lo tuvo en sus filas una temporada, pero en la que jugó muy poco.

Fue en Real Santa Cruz y primero bajo el mando del entrenador Néstor Clausen y luego el español David Perdiguero que mostró gran nivel. Explotó en el amistoso que jugó la selección en noviembre del año pasado ante El Salvador en Washington, EEUU. La Verde ganó por 1-0 y Gonzales fue la figura.

Su representante, Rodrigo Osorio, no desaprovechó el buen momento del jugador cochabambino para buscarle nuevos horizontes. Fue así que se dio lo de Platense, equipo que lo tiene en su plantilla para encarar el próximo campeonato argentino.

Gonzales y sus nuevos compañeros ahora están haciendo la pretemporada en los predios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza.

En una entrevista que le hizo el portal del club calamar, Gonzales admite que ha hecho realidad uno de sus sueños, porque necesitaba jugar en un fútbol más competitivo que el boliviano para crecer en su carrera.

“Necesitaba venir a un fútbol competitivo para seguir creciendo. Estoy encantado con el club y por eso lo disfruto día a día. Me gusta la intensidad con la que se entrena y, además, formo parte de un grupo bárbaro”, dijo el ex jugador de Real Santa Cruz.

Gonzales es un volante mixto, de buenos recursos técnicos para manejar la pelota y con capacidad para llegar al arco rival como también para ayudar en la marca.

“Siempre admiré el juego de Fernando Gago (ex jugador del Real Madrid, Boca Junior y hoy DT de Racing de Avellaneda) y de Zidane (ex futbolista francés y ex DT de Real Madrid), pero creo que aprendí de las virtudes que tenían ambos cuando jugaban”, sostuvo Gonzales, quien en la concentración de Ezeiza le tocó descansar en el cuarto que utiliza nada menos que Lionel Messi, cuando la selección argentina utiliza este centro de entrenamiento.

“Es una instalación impresionante. Me tocó el cuarto de Messi, así que ya aproveché para sacarme un par de fotos. Siempre voy admirar el talento de las grandes figuras”, dijo el mediocampista nacional que fue convocado a la selección para los partidos ante Venezuela y Chile por las fechas 15 y 16 de la eliminatoria del Mundial Catar 2022.





