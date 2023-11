Frenazo del Liverpool en la Europa League; los españoles cumplieron

No subió al marcador y el Liverpool sigue líder del grupo E con 9 puntos. Ve acercarse al Toulouse (2º, 7 puntos), que deja atrás al Union St Gilloise belga (3º, 4 puntos), derrotado por el LASK austríaco (4º, 3).

Luis Díaz no marcó y su equipo perdió, pero su mayor triunfo se dio al otro lado del Atlántico, con la liberación unas horas antes de su padre, que había sido secuestrado el 28 de octubre.

"Supimos reponernos y me siento orgulloso de la reacción de los jugadores. No pasa nada por errar, hay que ser valientes. El disfrute no está reñido con la responsabilidad. Podríamos haber hecho bastantes más goles de los que hemos hecho", comentó el técnico del Villarreal, José Rojo 'Pacheta', después del partido.