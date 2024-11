Freno en seco al avance de Bolivia

Bolivia no pudo ante Paraguay y hubo un freno en seco al avance que había experimentado la selección, jugando de local. Ganábamos en dos ocasiones, pero no se logró sostener el resultado y el rival, con jerarquía, consiguió igualar (2-2) un partido que supo manejar. La Verde no jugó bien, jugadores clave como Diego Medina y Robson Matheus, cedieron.