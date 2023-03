Frente a Borussia Dortmund, Chelsea y su entrenador ante la dificultad de elegir

Con 31 jugadores en su plantilla, casi todos internacionales, cada once inicial es un rompecabezas para el entrenador del Chelsea, Graham Potter, que no deberá equivocarse, el martes, en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund (16:00). Es "el problema de los 600 millones de libras (680 millones de euros, 722 millones de dólares)" , como lo bautizó recientemente la cadena de televisión Sky Sports, en referencia a la suma gastada por los Blues la pasada pretemporada y en este reciente mercado de invierno para traer 17 fichajes.

Un problema que no resume en sí mismo las dificultades del Chelsea, pero que es sin duda el más urgente a solucionar.

Un desafío particular

Si ha heredado una plantilla que no había elegido y que es sobre todo desequilibrada, la hiperactividad de su club en el mercado de traspasos, paradójicamente, no le facilitado la tarea, acumulando jugadores mientras se producía una sola partida, la de Jorginho al Arsenal.



"Es un desafío cuando hay tantos jugadores", reconoció Potter tras la clausura del mercado de invierno, a principios de febrero.



"La mayoría de los jugadores quieren jugar, estar en el terreno, ayudar al equipo. Y cuando no están, es un desafío en varios aspectos para este club", añadió, en una alusión a los problemas de egos.



Organizar los entrenamientos se ha convertido en algo muy complicado, algunos jugadores han tenido que trabajar a veces en pequeños grupos o individualmente para que el técnico pueda focalizarse en la preparación del próximo partido con el grupo seleccionado.



Con más de 80 cambios realizados en los 19 onces iniciales alineados en Premier League desde que accedió al puesto, todos los jugadores han tenido la ocasión de mostrarse.



Ello ha hecho ralentizar la constitución de automatismos en seis meses.



"Necesitamos estabilidad (...) Nos falta complicidad, la fluidez y la confianza que llega cuando nos conocemos los unos a los otros", reconoció Potter.