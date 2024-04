"Fue un verdadero triunfo del antifutbol": la queja de Robatto, DT de Bolívar, tras ser eliminado ante San Antonio

Con un marcador global de 2-1, el equipo dirigido por Flavio Robatto no pudo mantenerse en carrera , y el técnico no tardó en expresar su sentir tras la eliminación.

"El partido lo analizo en dos partes", comenzó Robatto en su análisis pospartido. "El equipo (Bolívar) dominó en protagonismo y llegadas. No tuvimos la eficacia y lucidez que necesitaba el equipo. La victoria era merecida", añadió.



Sin embargo, el técnico de Bolívar criticó la estrategia y la habilidad defensiva de San Antonio, señalando que "no se jugó nada. No se dejó jugar (...) hoy fue un verdadero triunfo del antifutbol. Desde el minuto 0 tirándose, cortando, haciendo tiempo".



"La pelota no quiso entrar. Hubieron jugadas que ameritaban que nos lleváramos el triunfo", expresó el entrenador, destacando la frustración de no poder capitalizar las oportunidades generadas.