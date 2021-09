Fuego cruzado entre Marcelo Claure y Freddy Téllez

Escucha esta nota aquí

La graves crisis de San José fue el disparador de una nueva y fuerte polémica a través de las redes sociales entre el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, y el candidato al mismo cargo en The Strongest y ex director de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Freddy Téllez.

Esta vez, el que inició el ataque fue Claure, que a través de su cuenta de Twitter escribió: “Se debería investigar quienes son los culpables de robarse la plata de San José, dejarlo al club así y meterlos a la cárcel. Creo que estaba metido Téllez y un abogado cruceño malcriado. Esto me hace recuerdo al Bolívar de hace 12 años”.

Se interpreta que Claure se refiere a la deuda de San José con la empresa Mac Lauren, que entregaba material deportivo al equipo santo. Dicha empresa era de propiedad de la hermana de Téllez y de su madre. En 2008 debía a la mencionada firma 7.000 dólares por incumplimiento de contrato y 12 años después la suma llegó a más de un millón de dólares.

Lo que siempre criticó Claure es que la FBF, cuando Téllez era su director ejecutivo, ordenó el pago de un monto significativo a Mac Lauren, cuando ese dinero ya estaba pignorado.

La respuesta de Téllez no se dejó esperar mediante su cuenta de Facebook y también le recuerda muchas cosas al presidente de la academia paceña, como el hecho de que él estuvo a cargo de la venta de las entradas que la FBF recibió para el Mundial de Estados Unidos 1994.

“Te aclaro Claure que como siempre estas equivocado. Te explico: un juicio que inició el año 2008 y culminó el 2020, un Tribunal Arbitral dio la razón a una de las partes, por incumplimiento de un contrato firmado en buena ley, lo demás es consecuencia de 12 largos años de un proceso jurídico. En ese juicio de 12 años, mi nombre no figura para nada, cosa que sabes, ya que el lacayo que retiraste, porque te engañó, era quien tenía órdenes tuyas para hacer seguimiento del tema”, dice Téllez en su respuesta.

“Ahora te digo lo que yo creo… En 1994 la FBF recibió 12.070 (doce mil setenta) entradas por la clasificación al Mundial. En el balance se registra que ingresó por cada una 100 $us. Yo creo que las comercializaste en EEUU en mucho más dinero y saliste de pobre. Ese año un balance auditado refleja que no se pagaron los impuestos. Creo que ese fue el inicio de la debacle del futbol boliviano, ya que por multas e intereses los predecesores pagaron millonarias sumas”, agrega.

Freddy Téllez hace énfasis en cada párrafo con el “yo creo”, porque Claure en su tuit utiliza esa palabra: “creo que estaba metido Téllez”.

“En la supuesta ayuda a tu club, prestaste 700.000 $us e hipotecaste el predio de la calle 17 de Obrajes, donde ahora eres dueño de un edificio. Yo creo que te aprovechaste de la necesidad en ese momento y con una hábil maniobra te la vendiste a ti mismo a precio de gallina muerta. Hace 12 años prometiste un estadio para tu club. Yo creo que no lo harás jamás, ya que no puedes ponerlo a tu nombre y si lo hicieras harás lo imposible para adueñártelo con el pretexto que te deben”, señala.

El ex director ejecutivo de la FBF también le dice a Claure que se presentará como candidato a la presidencia de The Strongest, en las elecciones del 13 de noviembre y que podrían verse las caras en alguna reunión de la División Profesional o de la FBF si resulta elegido como nuevo presidente de su club.

Pero Téllez continuó su ataque publicado en Facebook, pues le recuerda a Claure más cosas relacionadas con Bolívar.

“Hace 12 años prometiste a tu hinchada una ciudad deportiva, la que muestras no es de Bolívar si no tuya. Yo creo que cuando te vayas, no quedara ni el arco para Bolívar. El año 2024 culmina tu contrato en Bolívar. Yo creo que te irás, debido a que el déficit que tienes, cada día que pasa suma y se multiplica, no estás pagando impuestos, y tu inversión no te da réditos. Yo creo que debes muchas explicaciones al fútbol boliviano, en especial a la hinchada del club Bolívar”, concluyó.

Lea también San José Luis Cossío, hincha y socio que culpa a expresidente de San José como causa de la debacle del club orureño Fue ex presidente del Tribunal de Honor. Considera que desde que asumió Wilson Martínez crecieron las planillas de sueldos, que después no se pudo pagar.

​