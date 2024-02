Fútbol boliviano: ya hay días y horarios para el inicio del Torneo Apertura

La espera ha llegado a su fin para los hinchas del fútbol boliviano, ya que la Federación Boliviana de Fútbol anunció oficialmente los horarios y días de los enfrentamientos de la Fecha 1 del Torneo Apertura. Los equipos se preparan para dar inicio a una temporada llena de pasión y competencia.



Viernes 16 de febrero - Arranque explosivo:

La jornada inaugural arrancará con un enfrentamiento de alto voltaje entre Always Ready y Universitario. El pitazo inicial resonará a las 20:00 en el estadio Villa Ingenio, prometiendo una noche llena de emociones y acciones destacadas.



Sábado 17 de febrero - Juegan los campeones del 2023:

El día sábado se presenta con dos encuentros electrizantes. San Antonio se medirá contra The Strongest a las 15:00, en un escenario aún por definir, mientras que Bolívar y Gualberto Villarroel se enfrentarán a las 17:30 en el imponente estadio Hernando Siles. La emoción no cesa ahí, ya que la jornada del sábado culminará con el choque entre Real Santa Cruz y Tomayapo a las 20:00 en el estadio Tahuichi, donde ambos equipos buscarán iniciar la competencia con el pie derecho.



Domingo 18 de febrero - Debutan los grandes cruceños:

El domingo será testigo de dos duelos que prometen mantener a los aficionados al borde de sus asientos. Nacional Potosí y Blooming se enfrentarán a las 15:00 en el estadio Víctor Agustín Ugarte, mientras que Guabirá y Independiente protagonizarán un enfrentamiento a las 17:30 en el estadio Gilberto Parada. La jornada dominical cerrará con broche de oro con el partido entre Wilstermann y Oriente Petrolero a las 19:30 en el estadio Félix Capriles, prometiendo emociones hasta el último minuto.



Lunes 19 de febrero - Cierre espectacular:

La Fecha 1 llegará a su fin con el enfrentamiento entre Aurora y Royal Pari a las 20:00 en el estadio Félix Capriles, asegurando un cierre espectacular para un fin de semana cargado de fútbol de primer nivel.



Los equipos están listos para dejar todo en la cancha, y los seguidores se preparan para disfrutar de un apasionante comienzo del Torneo Apertura de Bolivia. ¡Que ruede la pelota!



Programación completa de la fecha 1

- Viernes 16 de febrero

Always Ready vs. Universitario | 20:00 | Villa Ingenio

- Sábado 17 de febrero

San Antonio vs. The Strongest | 15:00 | Por definir

Bolívar vs. Gualberto Villarroel | 17:30 | Hernando Siles

Real Santa Cruz vs. Tomayapo | 20:00 | Tahuichi

- Domingo 18 de febrero

Nacional Potosí vs. Blooming | 15:00 | Víctor Agustín Ugarte

Guabirá vs. Independiente | 17:30 | Gilberto Parada

Wilstermann vs. Oriente Petrolero | 19:30 | Félix Capriles

Lunes 19 de febrero

Aurora vs. Royal Pari | 20:00 | Félix Capriles

Lea también Motor La FIA propone cambio de formato en los fines de semana esprint de F1 La Federación Internacional del Automóvil (FIA), que rige el Mundial de Fórmula 1, propuso un cambio de formato de los fines de semana que alberguen carreras esprint, este lunes en su comisión F1.