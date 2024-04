Fútbol: el Apertura finalizará el 4 de mayo y el 12 de ese mes, comenzará el Clausura

De momento, los equipos ya eliminados son Real Tomayapo y Real Santa Cruz, de la serie A; Blooming y Royal Pari, del grupo B; y Always Ready del C. Este domingo se jugarán tres partidos más y el lunes finalizará la fecha 8 que definirá las posiciones de los grupos y las llaves que se formen. Hasta este momento no hay ningún cruce confirmado para cuartos de final.