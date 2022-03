Fútbol mexicano se reanuda tras graves incidentes y con precauciones para el Chivas-América

Escucha esta nota aquí

Luego de los hechos violentos que dejaron inconclusa la novena jornada del torneo Clausura-2022 del fútbol mexicano, el campeonato se reanudará este fin de semana con la décima fecha en la que 'Chivas' de Guadalajara y 'Águilas' del América disputarán el clásico nacional con precauciones.

El sábado pasado, la violencia que surgió en las tribunas y se desbordó a la cancha del estadio La Corregidora en pleno partido Querétaro contra Atlas dejó un saldo de 26 personas lesionadas, según reportes del gobierno.

Como medida inmediata, la Liga MX determinó la prohibición en los estadios de las barras de los equipos visitantes, además de que suspendió tres partidos: Pumas-Mazatlán, postergado para el 27 de marzo, Pachuca-Tigres, aplazado para el 7 de abril, y Tijuana-Atlético San Luis en fecha por definir.

Este sábado en el estadio Akron, las 'Chivas' serán locales en el clásico mexicano y recibirán a las 'Águilas' del América con la decisión de no permitir el acceso a sus hinchadas.

"No es ni expulsión, ni castigo a nuestros grupos de animación (barras), es un mensaje de Chivas, de unión", explicó Amaury Vergara, presidente del Guadalajara.

El dirigente del Rebaño apuntó que los integrantes de sus barras "están muy conscientes" de la necesidad de tomar esa medida, pero también, dijo, están "muy dolidos porque por culpa de criminales ellos se ven afectados".

Ambos clubes hicieron un llamado mediante las redes sociales a vivir un "clásico sin colores" con la convocatoria a asistir al estadio con vestimenta blanca.

Por su alto poder de convocatoria, el clásico nacional contará con un dispositivo de seguridad de 1.400 elementos para un estadio con capacidad de 46.232 espectadores.

"Aquí no escatimamos ni recursos financieros ni humanos en la seguridad de quienes asisten a los estadios", dijo Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, municipalidad en la que se encuentra el estadio Akron.

Una semana después, las 'Chivas' tendrán el clásico de Guadalajara contra sus vecinos 'Zorros' del Atlas en el estadio Jalisco (55.020 localidades) con la presencia de 1.800 elementos de seguridad.

- Gallos con temor -

La décima jornada se pondrá en marcha el viernes en el estadio Victoria donde los 'Gallos Blancos' del Querétaro visitarán a los 'Rayos' del Necaxa.

El jueves por la tarde, la directiva del Necaxa y Leonardo Montañez, alcalde de Aguascalientes, municipalidad sede de los 'Rayos', anunciaron en un comunicado que este partido "se llevará sin acceso al público".

"Un gesto de empatía y solidaridad por los lamentables hechos suscitados el pasado fin de semana", fue el motivo de esta decisión de cerrar las puertas del estadio Victoria, ubicado a unos 291 kilómetros del estadio La Corregidora (unas tres horas y media por carretera).

Los 'Gallos Blancos’ ya se habrían presentado a este compromiso ya sin el acompañamiento de su barra mientras que sus futbolistas, según dio a conocer su director técnico argentino Hernán Cristante, han afrontado estos días con temor.

"Mis jugadores han recibido amenazas de muerte, no están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse", dijo Cristante luego de que sus futbolistas resguardaran en el vestidor a aficionados del Atlas que estaban siendo agredidos por seguidores del Querétaro.

"Hay un plantel sensible, un plantel con temor cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni incitando a que pasaran estas cosas".

Al momento han sido detenidos 14 presuntos responsables de los disturbios y agresiones en el estadio La Corregidora.

Jornada completa. Viernes: Necaxa-Querétaro, Juárez-Atlas, Monterrey-Mazatlán. Sábado: León-Tigres, Cruz Azul-Pumas, Guadalajara-América. Domingo: Toluca-Pachuca, Atlético San Luis-Puebla, Santos-Tijuana.

Lea también Fútbol Barcelona se queda sin pólvora ante Galatasaray y Munir pone en ventaja al Sevilla El equipo azulgrana no pudo de local ante los turcos (0-0). Sevilla derrotó al West Ham por 1-0. Ambos partidos. Ambos partidos correspondieron a octavos de final de la Europa League.

​