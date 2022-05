Futbolista colombiano Sebastián Villa fue imputado en Argentina por abuso sexual

Escucha esta nota aquí

El futbolista colombiano Sebastián Villa, de Boca Juniors, quedó imputado este jueves por el delito de abuso sexual contra una joven que lo denunció por agresiones que habría sufrido en 2021, informaron fuentes judiciales.

Villa, de 26 años, fue notificado de la imputación por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" por parte de la fiscal Vanesa González, de la localidad de Lomas de Zamora, a las afueras de Buenos Aires, donde fue radicado el caso.

Desde hace ya algunos días Villa tiene una prohibición de acercarse a la mujer, cuya identidad se ha mantenido en reserva.

Esta semana rindieron testimonio familiares de la joven, al igual que una de sus amigas. Ante los fiscales fueron presentadas fotos e intercambios de mensajes telefónicos con el futbolista para que sean tomados en cuenta como evidencia del abuso.

Además de este caso, Villa enfrenta desde 2020 una causa por violencia de género a raíz de una denuncia de su pareja de entonces, la colombiana Daniela Cortés, por maltrato físico y psicológico.

La nueva denuncia se refiere a hechos ocurridos presuntamente el 26 de junio de 2021.

Según relató la joven en su demanda, ese día el futbolista, en estado de ebriedad, la atacó a la vuelta de una cena en casa de amigos.

"Una vez finalizado el sometimiento sexual me largué a llorar de manera descontrolada y le suplicaba que me dejara irme, a lo que me manifestaba que no me podía retirar hasta tanto no me calme", afirmó en su escrito.

Al día siguiente, la mujer fue atendida en un hospital público de Buenos Aires donde le recomendaron hacer la denuncia, a lo que se negó por miedo, según su abogado.

La mujer aseguró también que el futbolista la intentó sobornar con 5.000 dólares para evitar que lo denunciara.

Lea también Multideportivo Los hermanos Bulacia tuvieron un buen comienzo en el rally de Portugal Este jueves se corrió una prueba superespecial de 3 kilómetros. Marco terminó primero en la WRC 2 Junior y Bruno fue cuarto. Este viernes se correrá la primera etapa.

​