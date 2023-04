Futuras estrellas: mirá las promesas que estarán en el Brasileirao 2023

- Endrick, la joya del Madrid -

Real Madrid lo fichó en diciembre por 72 millones de euros, según la prensa, y lo tendrá a disposición en 2024, una vez cumpla la mayoría de edad.



Mientras tanto, Endrick disputará su segunda liga con Palmeiras, donde debutó como profesional en octubre pasado.



Campeón con el 'Verdão' de todos los torneos de divisiones inferiores y autor de 161 tantos en 188 partidos oficiales y amistosos de la base, el juvenil es para muchos la mayor promesa del fútbol brasileño.



Con apenas 16 años, el centrodelantero ya tiene tres títulos como profesional (Brasileirao 2022, Supercopa de Brasil y Campeonato Paulista 2023).



En la final del torneo estatal de Sao Paulo marcó dos de los cinco goles (5-2 en el global) con los que vencieron al modesto Água Santa, desquitándose de un inicio de año en el que no había anotado.



- Vitor Roque, bajo los focos de Europa -

¿Barcelona o la Liga de Inglaterra? Según la prensa local, es sólo cuestión de tiempo para que el delantero Vitor Roque deje al Athletico Paranaense y vuele hacia Europa.



El atacante, de 18 años, se cotizó al alza al consagrarse goleador (seis anotaciones) y campeón invicto con la 'Seleção' en el Sudamericano Sub-20 disputado en Colombia entre enero y febrero.



La temporada pasada fue pieza importante para que el 'Furacão', entonces dirigido por Luiz Felipe Scolari, llegara a la final de la Copa Libertadores, que ganó Flamengo.



- Andrey Santos, el hombre del Chelsea -

Con tan sólo 18 años, Andrey Santos se convirtió la temporada pasada en pieza intocable del Vasco da Gama en su campaña de regreso a la primera división.



El volante se graduó de motor de los cariocas y también de la 'Canarinha' campeona en Colombia, donde compartió con Vitor Roque el rótulo de artillero.



Sus exhibiciones valieron que el Chelsea (Inglaterra) lo comprara en enero por 12,5 millones de euros, según la prensa.



El juvenil, sin embargo, seguirá a préstamo en el equipo carioca hasta junio debido a que no obtuvo el visado de trabajo en Inglaterra.



- Los 'meninos da Vila' -

Fiel a su tradición de formar perlas, como Neymar y Rodrygo, el Santos de Pelé tiene dos promesas por mostrar: los atacantes Angelo (18 años) y Marcos Leonardo (19).



Los dos exponentes de los 'meninos da Vila', como se conoce a la cantera del 'Peixe', disputarán su cuarta temporada en primera división con un equipo que arrastra una profunda crisis económica.



La idea de los jugadores y del club es que sean negociados pronto con algún elenco europeo, tanto por el futuro deportivo de los atletas como para aliviar las deudas del elenco paulista.



Angelo estuvo cerca de irse este año al Flamengo, que ofrecía 12 millones de euros por el 50% de su pase, según medios locales.



- Los aportes del 'Fla-Flu' -

Con un mal arranque de temporada, el 'Fla' apuesta a consolidar a su mejor talento joven: Matheus França, de 19 años.



El centrocampista ofensivo tuvo poco rodaje en las dos pasadas temporadas, en parte porque pelea la posición con los ídolos rojinegros Everton Ribeiro y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.



Fluminense, rival de ciudad del campeón de la Copa Libertadores 2022, también tiene dos talentos por explotar: el lateral izquierdo o volante Alexsander (19), campeón del Sudamericano Sub-20, y el mediocampista André (21), elegido en el once ideal del Brasileirao-2022.



Andrey Santos, Vitor Roque y André fueron convocados para el amistoso que la selección absoluta de Brasil perdió 2-1 con Marruecos el 25 de marzo en Tánger. Los dos primeros debutaron.