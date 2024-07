¿Futuro incierto para Zago al mando de la selección boliviana?

La continuidad de Antonio Carlos Zago como director técnico de la selección boliviana está en duda tras la pobre campaña en la reciente Copa América 2024. El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) analizará a fondo el desempeño del entrenador brasileño y definirá su permanencia en el cargo.



La selección boliviana finalizó en el último lugar de su grupo y de la clasificación general de la Copa América, sin sumar ningún punto. Estos resultados generaron malestar entre la afición futbolera nacional y encendieron las alarmas en la FBF.



"Se tomarán decisiones, nadie ni nada está asegurado en este momento", manifestó Gastón Uribe, miembro de la FBF, a los medios de prensa en el Aeropuerto Internacional de El Alto. "La evaluación inicial no es para nada buena, no esperábamos esos resultados. De todo eso hablaremos en el Comité Ejecutivo. Lamentamos haber tenido esa participación, estamos apenados y es el momento de tomar decisiones", agregó.



Los registros de Zago



Los números de Zago al frente de la selección boliviana no son para nada alentadores. Asumió el cargo el 31 de octubre del 2023 y hasta la fecha dirigió 10 encuentros, de los cuales cinco fueron amistosos y el resto oficiales. Debutó con triunfo, fue 2-0 ante Perú, en La Paz, por la quinta fecha de Eliminatorias. Luego cayó ante Uruguay en Montevideo (0-3).



En los amistosos, solamente sumó un triunfo ante la débil Andorra (1-0). En la misma línea de amistosos había perdido contra Argelia (3-2).