Gabriel Milito deja de ser DT de Atlético Mineiro

El entrenador argentino Gabriel Milito ha dejado el banquillo del Atlético Mineiro, anunció este miércoles Víctor Bagy, director de fútbol del club albinegro de Belo Horizonte, en una conferencia de prensa.



"Alcanzamos un consenso, tanto de parte de él, como de parte del club de que no continuaríamos el trabajo con mucho dolor en el corazón porque Milito es un entrenador muy comprometido", explicó el dirigente, quien además dijo que cuando "las cosas no caminan, es necesario cambiar la ruta".



La decisión fue tomada tras la derrota de Atlético Mineiro en la cancha de Vasco da Gama por 2-0 en partido del Campeonato Brasileño.



La última victoria de Atlético Mineiro fue el 22 de octubre ante River Plate en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.



Tras ese partido acumuló doce encuentros sin ganar, incluidos la final de la Copa do Brasil con Flamengo y la final de la Copa Libertadores con Botafogo.



Milito asumió en marzo de 2024 en reemplazo de Luiz Felipe Scolari y tenía contrato hasta finales de 2025.



Al mes de asumir el control del equipo, Milito obtuvo su primer título como entrenador, el Campeonato Mineiro sobre su más enconado rival, Cruzeiro.



Atlético Mineiro ocupa con 44 puntos el decimocuarto puesto del Campeonato Brasileño, que lidera Botafogo con 76. Jugará su último partido del torneo este domingo contra Atlético Paranaense.