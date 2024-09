Gabriel Villamil: “La idea nuestra es presionarlos, queremos asfixiarlos”

“Me he encontrado con un grupo que ya viene trabajando hace unos días , los chicos están muy motivados, muy ilusionados por lo que podemos lograr y esperemos seguir así hasta el día del partido y podamos lograr un buen resultado”, dijo Villamil.

Gabriel Villamil espera ser titular el jueves contra la Vinotinto, pero si el seleccionador Óscar Villegas no lo incluye en el onceno inicial, tratará de apoyar desde donde le toque.

“Sí seguramente, estoy a disposición del profe (Villegas). Sé que es un poquito complicado adaptarse, pero me he sentido bien el lunes y martes, y tratare de aportar desde donde me toque”, expresó.