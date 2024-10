Gabriel Villamil llegó de Ecuador: “Espero jugar los dos partidos, es lo que yo quiero”

El DT de la selección nacional Óscar Villegas dejó entrever en algunas entrevistas que los últimos tres legionarios en llegar a La Paz, Gabriel Villamil, Lucas Chávez (Al-Taawoun FC, Arabia Saudita) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti, Rusia) no serían titulares ante Colombia, aunque en el caso de Fernández pasa por un tema de acumulación de tarjetas amarillas.

“Sí, creo que dependerá del profe, yo como mis compañeros confiamos plenamente en el profe Óscar, sabemos que él lo tiene planificado, ha analizado a los rivales. Estos días yo también voy a estar un poco más informado, porque no he tenido ninguna charla con el profe en sí y con ninguno de los miembros del cuerpo técnico, entonces voy a esperar para ver cómo me siento y espero jugar los dos partidos, es lo que yo quiero”, manifestó.