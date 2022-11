Gales fue goleada y eliminada del Mundial ante Inglaterra

Inglaterra, muy superior a su vecino Gales, se impuso este martes en Doha en el duelo británico por 3-0, con actuación decisiva de Marcus Rashford, terminando en primera posición del Grupo B del Mundial, tras lo que le espera Senegal en octavos. Rashford, que logró un doblete, participó en los tres goles. Anotó el primero de tiro libre (50), mientras que en la siguiente jugada robó un balón en una acción que terminó con un tanto de Phil Foden (51). Para clausurar una noche redonda, marcó el tercer gol en una jugada personal en la que se deshizo de la defensa galesa (68). Con este triunfo, Inglaterra encabezó la llave, con siete puntos, seguida, con cinco, de Estados Unidos, que derrotó a Irán por 1-0, y que se medirá en octavos a Países Bajos, que terminó líder del Grupo A. "A mí, ganar trofeos es lo que me hace más feliz en el terreno. Siento la ambición en este equipo. Tenemos una buena mezcla de cualidades y un grupo que busca verdaderamente la victoria final en este torneo", dijo Rashford en rueda de prensa.

Inglaterra impuso su calidad desde el inicio, ante un equipo más físico como Gales, al que solo un milagro clasificaba a octavos. Pero estaba el orgullo de ganar en un Mundial a su vecino británico.



Los miles de galeses presentes en el estadio Ahmad Bin Ali de Doha pusieron el alma en cantar el himno de su país, 'La tierra de mis padres', con tanta pasión, que parecía que se iban a quedar afónicos.



- Gran dominio inglés -

En su segundo Mundial, el primero desde Suecia-1958, en la única vez que estuvieron, se enfrentaban a sus vecinos, a los que no ganan desde 1984.



Pero el dominio inglés era asfixiante, con un 77% de posesión en los primeros 20 minutos, aunque no se traducía en goles ante una defensa galesa de cuatro bien ordenada.



Pero con ese dominio arrollador, las ocasiones no llegaban, con excepción de una muy clara en el minuto 9, cuando en un pase al hueco, Rashford encontró espacio entre la agrupada defensa rival para quedarse solo ante el portero.