Gallardo y Benzema caen ante Al-Ahly, que será el rival de Fluminense

Con la derrota del Al-Ittihad, el 'Mundialito' se queda sin el representante del país anfitrión y sin el equipo que entrena el argentino Marcelo Gallardo y donde el francés Karim Benzema es la estrella.



Fue precisamente el exjugador del Real Madrid el que firmó el único tanto de los locales en el partido, ya en el 90+2.



Sirvió únicamente para salvar el honor por la ventaja previa del Al-Ahly, campeón de África.



Una mano del defensa Hasan Kadesh provocó el penal para que el tunecino Ali Maaloul abriera el marcador en el 21, antes de que el Al-Ahly ampliara la cuenta en el 59, con un tiro desde cerca de Hussein El Shahat. Aprovechando la debilidad defensiva del Al-Ittihad, El Shahat envió un centro que permitió en el 62 el tercer tanto, obra de Emam Ashour.



El Al-Ahly se quedó con diez hombres en el 90 por la expulsión del francés Anthony Modeste.



- Ocasiones perdidas -

El gol de Benzema, con un disparo al llegar al rechace después de un remate de cabeza al palo de Ahmed Hegazydans, no cambió nada. El jugador francés ganó cinco veces el Mundial de Clubes con el Real Madrid y esta vez no podrá repetir.



Benzema había fallado en el 45 un penal que hubiera supuesto el empate provisional para los suyos.



El Al-Ittihad tuvo también cerca el empate en el 55, cuando un tiro de Faisal Al-Ghamdi se fue al palo.



La fortuna no sonrió al equipo anfitrión, que había dominado 3-0 el martes en la ronda preliminar al Auckland City neozelandés.



En semifinales, el equipo de El Cairo se enfrentará el lunes al Fluminense, que en calidad de campeón de Sudamérica accede directamente a las semifinales de la competición.



En la otra parte del cuadro, la semifinal la jugarán el martes el representante de Europa, el Manchester City inglés, y el ganador del otro cruce de 'cuartos' de este viernes, el Urawa Red Diamonds japonés, que superó 1-0 al Club León mexicano.



La última vez que el Mundial de Clubes no tuvo campeón europeo fue en 2012, cuando venció el Corinthians brasileño.



La actual edición es la última con un formato con siete clubes. En 2025, Estados Unidos acogerá el torneo con una versión ampliada a 32 formaciones.